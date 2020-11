Majina noga izazvala raspravu: 'Slučajno si je obrisala štiklu...'

Početkom listopada Šuput je obznanila da je trudna, a iako ona i suprug Nenad Tatarinov znaju spol prinove, odlučili su da tu vijesti još zadrže za sebe neko vrijeme

<p>Pjevačica<strong> Maja Šuput </strong>(41) u jučerašnjoj je epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' osim voditeljice ponovno bila i u 'transformatoru'. Pomogla je <strong>Mariju Valentiću</strong> (40) izvesti pjesmu 'Old Town Road'. On je uskočio u lik <strong>Lil Nas X-a</strong>, dok smo Maju gledali kao <strong>Billy Ray Cyrusa</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maja je trudna </strong></p><p>Gledatelji su hvalili njen nastup te shvatili koliko je naporno bilo sjediti satima da je našminkaju, stave dlake i periku kako bi izgledala poput Cyrusa. Nakon što se iz tog dlakavog muškarca opet vratila u svoje pravo izdanje te večeri, fotografijama se pohvalila i na društvenim mrežama.</p><p>I dok su jedni pisali kako im je ovo najbolja haljina koju je pjevačica nosila u emisiji, neki su se fokusirali na njenu nogu. </p><p>- Pa ja ću umrijeti, ova si je Photoshopom uspjela obrisati obuću s lijevog stopala - komentirao je jedan pratitelj.</p><p>Tu se sad povela rasprava oko toga je li uistinu bio Majin cilj, a na kraju su mnogi zaključili kako se ipak radi o 'lošem poziranju'. </p><p>- Što se desilo s nogom na prvoj slici? - upitao se jedan, a drugi mu je odgovorio da se Maja pomaknula, odnosno da nije uspjela ispozirati do kraja pa je zato tako noga 'ostala' na slici. </p><p>Početkom listopada Šuput je javno obznanila da je trudna, a iako ona i suprug <strong>Nenad Tatarinov </strong>(37) znaju spol bebe, tu vijesti još ne žele podijeliti s ostalima. </p><p>Pjevačica ide na trudničke vježbe, za bebu je već kupila sve potrepštine, a istaknula je i da je ovo vjerojatno njezina prva i posljednja trudnoća, s obzirom na godine. </p>