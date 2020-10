Rasta ostaje u pritvoru 30 dana

Reperu se na teret stavlja trgovina opojnim drogama, a on se branio time da je narkotike koristio za osobnu upotrebu. Njegovi odvjetnici nisu željeli iznositi nikakve izjave prilikom izlaska iz suda

<p>Pjevača i repera <strong>Stefana Đurića</strong> (30), poznatijeg kao <strong>Rasta</strong>, policija je u petak uhitila s pet grama marihuane u centru Beograda. Nakon uhićenja pretresli su mu stan u kojemu su pronašli još kilogram istih supstanci. Srpski <a href="https://www.kurir.rs/stars/3542493/tuzilastvo-trazi-30-dana-pritvora-za-rastu-reperu-se-na-teret-stavlja-da-je-trgovao-narkoticima-a-evo-kako-se-on-brani" target="_blank">Kurir</a> piše kako je sud donio odluku da se Rasti odredi pritvor do 30 dana po prijedlogu Višeg javnog tužiteljstva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Rastom</strong></p><p>Reperu se na teret stavlja trgovina opojnim drogama, a on se branio time da je narkotike koristio za osobnu upotrebu. Njegovi odvjetnici nisu željeli iznositi nikakve izjave prilikom izlaska iz suda. Kada su izašli prišli su reperovim prijateljima.</p><p>- Terete ga da je marihuanu držao radi prodaje, a svi znaju da on nije diler, već da je konzumirao. Smatram kako je neosnovan određeni pritvor zbog toga što je javna ličnost kako bi se time pokazalo da i poznati završavaju iza rešetaka - ispričao je je odvjetnik <strong>Vuk Tufegdžić</strong> za srpske medije. </p><p>Za Rastu se već ranije pričalo kako uživa u zabranjenim supstancama, a nekoliko puta se pjevač i sam fotografirao s jointom. </p><p>Nedavno je bio na meti kritika kada je uživao na terasi s bazenom s kćerkicom <strong>Tarom </strong>(2), koju je dobio s bivšom suprugom, pjevačicom<strong> Anom Nikolić</strong> (41). No iako su fotke raznježile većinu obožavatelja, svu pažnju 'ukrala' je pozadina na objavi.</p><p>Točnije, iza Raste se nalazio drveni stolić na kojem su mobitel, piće, ali i pepeljara. Upravo je sadržaj pepeljare izazvao lavinu komentara na društvenoj mreži pa su neki pratitelji 'napali' glazbenika.</p><p> </p><p> </p><p> </p>