Raste napetost između Branka i Smilje. Optužila ga da je tražio suputnicu: 'On je ženskaroš...'

Eto, on nikad ne laže, on me voli... On je ženskaroš. Pričao je kako je on slobodan muškarac, kako traži vezu. Ta dotična žena nije zainteresirana, ali lijepo da se javila. Preporučila mu je prijateljicu, rekla je Smilja u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu'.

Iako joj je farmer Branko već mnogo puta poručio kako je ona jedina, uhvatila je na terasi njegov razgovor u kojem je, kako ona tvrdi, preko društvenih mreža tražio životnu suputnicu.

Smilja je Branka sve ispitala već za doručkom. Farmer se pravdao kako je zvao svoju djecu.

Foto: RTL

'Za mene postojiš samo ti'

- Ne postoji treće, za mene postojiš samo ti - rekao je Branko Smilji.

- Nemoj se zakopavati još više - odvratila je Smilja.

Branko je potom priznao kako je razgovarao s prijateljicom, s kojom se nije čuo šest mjeseci.

- Da sam htio nešto zatajiti, ja ne bih izašao na balkon. Moje srce samo za Smilju kuca - dodao je Branko, ali Smilja je i dalje tvrdila svoje.

- To je isto na neki način preljub i ja mislim da većina žena tako misli - poručila je, a njemu kazala da mogu ostati prijatelji.