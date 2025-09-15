'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?

EMMYJI ILI SYDNEYJI?
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
Sydney Sweeney nije samo prošetala crvenim tepihom Emmyja u nedjelju u Los Angelesu, ona ga je 'zapalila'. U jarko crvenoj satenskoj haljini s dekolteom koji je balansirao između elegancije i provokacije, izgledala je kao da je došla po glavnu nagradu, bez obzira na kategoriju. Šlep se vukao iza nje poput najvjernijeg pratitelja, a reflektori su na svakoj fotografiji hvatali isti trenutak, Sydney u svom elementu.