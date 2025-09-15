Obavijesti

Galerija

Komentari 1
VRUĆA KONKURENCIJA

'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?

I ove godine crveni tepih Emmyja poslužio je kao modna pista na kojoj su slavne dame pokazale svoje najbolje haljine, ali i poprsje. Glavni favorit publike bila je Sydney Sweeney
The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Zvijezda serije 'Euphoria' Sydney Sweeney zasjala je na crvenom tepihu, a na društvenim mrežama su njen dekolte proglasili najboljim na ovogodišnjoj dodjeli nagrada | Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025