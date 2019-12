Rat starleta: Zapalila joj auto zbog svađe, htjela se osvetiti

Saslušanjem Hase Mujića, koji je pozvan kao svjedok obrane, u srijedu je na Općinskom sudu u Sarajevu nastavljeno suđenje fatalnoj hostesi Naidi Karić. Optužuje ju se da je nagovorila svog dečka Murisa Hodžića da Mini Mateljan zapali Golf.

Automobil je zapaljen 8. ožujka, a na Dobrinju je Murisa Hodžića i Amela Jašarevića svojim Passatom doveo Haso Mujić, koji je tada i priveden.

- Murisa i Amela sam odvezao do Dobrinje. Da sam znao da će to napraviti, ne bih ni otišao. Jašarević je rekao da je polio benzinom neki auto. Tako je rekao, a je li to i napravio, ja to ne znam - ispričao je Mujić.

Mujić je tvrdio da ništa nije znao, ali je, kako kaže, kroz priče shvatio o čemu se radi. Znao je da je Murisova djevojka Naida Karić bila u svađi s djevojkom kojoj je zapaljen auto i da joj se preko Murisa htjela osvetiti.

Foto: Instagram

Sudac Srđan Skoko tražio je od svjedoka da precizno opiše susret Mujića s Naidom i Murisom u Vogošći 6. ožujka. Mujić je bio u Murisovu kafiću kada je par došao. Pridružio im se na pet minuta i tada je čuo Naidu kako kaže da se 'to treba što prije završiti'.

- Precizirajte da li se 'to' odnosi na paljenje auta - ispitivao je sudac.

- Ja sam tek poslije saznao o čemu se radi. Muris je rekao: 'Bit će, bit će, završit će se', daljnji razgovor nisam čuo - odgovorio je Mujić.

Foto: Instagram

Na pitanje Naide Karić je li uzeo pare od nje ili mu je neko drugi platio, Mujić je kazao da on nikakve pare nije uzeo. Naredni pretres zakazan je za 29. siječanj, za kada je naređeno dovođenje svjedoka Amela Jašarevića, koji se u srijedu nije pojavio u sudnici.

Mujić je, također, rekao da je Muris često s njegova telefona zvao Naidu. Puno su tepali jedno drugom, a u jednom razgovoru Muris je ponovio 'bit će brzo'. Na dan paleži nije bilo telefonskih poziva između Murisa i Naide.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':