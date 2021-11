Kabiljo je ogorčen jer ga nitko nikad, od Tokija do Ria de Janeira, od Londona do Los Angelesa, nije tako zlurado otpilio, i to, dodaje Kabiljo, s podmuklim smješkom

Nemam ništa protiv Alfija Kabilja i više puta sam rekao da bez njegovih radova Komedije ne bi bilo. Sve sam to rekao i u dokumentarcu i dosta mi je svega ovoga, rekao nam je Krešimir Batinić, bivši ravnatelj kazališta Komedija. Svjetski proslavljeni skladatelj tvrdi drugačije. Smatra da ga je Batinić marginalizirao poput početnika. O njihovim se sukobima puno pisalo, a otkako je Batinić lani dao ostavku na mjesto ravnatelja, cure i novi detalji.