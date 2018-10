Ratajkowski se skinula u filmu: 'Vruće' scene seksa s povezom

Manekenka Emily Ratajkowski (27) do sada je imala manje zapažene uloge u filmovima poput 'Nestala', 'Osjećam se lijepa' i 'Cruise', a najnoviji u nizu je triler 'Welcome Home' u kojem glumi uz bok Aarona Paula (39), zvijezde serije 'Breaking Bad'.

Dvojac glumi par koji unajmljuje kuću u Italiji kako bi spasili vezu koja je upala u krizu, no ubrzo postaju žrtve vlasnika kuće. Britanka ima scene 'vrućeg' seksa, a na radost svojih obožavatelja, pokazala je gotovo sve.

- Gluma me privlači od malih nogu. Voljela bi joj se još više posvetiti u budućnosti - rekla je manekenka koja se proslavila 2013. nakon što se pojavila u spotu 'Blurred Lines' američkog glazbenika Robina Thickea (41).

Emily zbog golišavih fotografija na društvenim mrežama često prozivaju, no ona kaže kako je ružni komentari više ne pogađaju.

- Nije mi neugodno skinuti se za ulogu. No kada me prijatelji slikaju na odmoru, sramežljiva sam. Čak i kada moj suprug izvuče fotoaparat jako sam nervozna jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je Emily koja je od veljače u braku s glumcem Sebastianom Bear-McClardom (31).