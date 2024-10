'Razgovaram s mrtvima i živima pružam utjehu, a obraćali su mi se i duhovi velikih zvijezda...'

Izgleda kao mlađi brat Macaulaya Culkina i Keanua Reevesa, a svojim navodnim sposobnostima šokirao je brojna poznata lica Hollywooda. Tyler Henry Koelewyn (28), 2022. snimio je serijal 'Život poslije smrti s Tylerom Henryjem' za Netflix, gdje je s popisa 300.000 ljudi, željenih komunikacija s preminulim bližnjima i prijateljima, razgovarao s pojedincima ne znajući kome ide i tko će mu se javiti 's drugoga svijeta'.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Između ostalog bio je na seansi na kojoj mu se javila jedna od najpoznatijih hollywoodskih diva koja je žarila i palila filmskom industrijom 40-ih godina prošlog stoljeća. Preminula je 6. listopada 1989.

Majka slučajno saznala da je posvojena

- Mrtvi mi često govore o živim ljudima o tome što rade ili su napravili, kako su, što je pametno da se naprave ubuduće. To je doživljaj kao neka droga, a ja drogu drugačije neću doživjeti – priča u seriji Tyler kroz koji je ujedno rješavao i životnu stigmu vlastite obitelji.

Naime, njegova je majka sasvim slučajno doznala da je posvojena. Žena koja ju je odgajala osuđena je više ubojstava, prevara i manipulacija i danas živi u zatvoru na pragu 100.

Foto: Instagram

Tyler je objasnio kako je previše emotivno involviran pa nije mogao svoje sposobnosti upotrijebiti da otkrije zbog čega je majka završila kod posvojitelja i kako baš u rukama višestruke ubojice. Otkrili su da mu majka ima biološku sestru i brata koji su živjeli u teškom siromaštvu, ali s puno ljubavi. Upoznali su se i uz pomoć privatnih istražitelja raspetljali obiteljski misterij, koji za njegovu majku i nije bio najutješniji. Odrastanje uz ženu ubojicu joj nitko neće moći izbrisati.

U seansi na kojoj su ga dočekali muškarac i dvije gospođe, Tyler je stao šarati po svojoj bilježnici, koja mu olakšava prijenos svega što doživljava, kako kaže, dok mu se mrtvi obraćaju.

- Vidim lik majke, bila bi to najbolja majka na svijetu. Ne znam zašto to jako primam, ali moram istaknuti ... Ima li tko veze s vama s New Yorkom ... Spominje niz žena koje su povezane s njom. To obično znači da netko ima više kćeri. . Možda dvije, tri.. - priča Taylor.

- Imala je jednu rođenu i jednu posvojenu kćer – odgovara jedna od prisutnih gospođa.

'Znate li tko je Ruth?'

- Komunicira mi da je zadovoljna dužinom proživljenog života. No ovo je zanimljivo. Neki ljudi su bili daleko geografski kada je umrla. Puno kasnije su doznali da ga više nema. Čudno. No to njoj uopće ne smeta. Kao da joj nije stalo. Kaže: "U redu je, ne moraju biti uz mene", govori o svojoj smrti. Dok je umirala netko nije mogao biti s njom, gdje ste vi bili? - pitao je Taylor gospođu koja je pokazala da vjeruje da se duh njoj obraća.

- Neuilly, Francuska. Bile smo zajedno no kćeri nisu bile s njom, a željela je to – odgovorila je.

Foto: Hutchins Photo / IPA

- Čudno. Ovo zvuči čudno, ali postoji veza... osjećam nekog slavnog. Kao nekoga tko je proveo 'veliki život'. Opisao bih ga kraljevski. Poznavala je nekog plemićke krvi ili ga je srela. Tu je neka veza, jer ne dobivam dojam slavnih lica na televiziji. Mislim na dostojanstvenike, ljude sa statusom. To primam, vrlo zanimljivo. Možda vam sad bude čudno. Postoji neka Ruth. Znate li tko je Ruth?

- O da – odgovara sugovornica.

- Ta Ruth je baš zanimljiva žena. Očito veoma impresivna... Možete li mi sad reći tko je mama – pitao ju je Taylor.

- Za mene je bila i majka, i baka i najbolja prijateljica. Mnogo sam naučila od nje. No ti si jako mlad pa možda ne znaš. To je bila Bette Davis – otkrila je u tom trenutku sugovornica za koju se ispostavilo da je Kathryn Sermak.

Naime, Kathryn je s 23 godine postala osobna asistentica i autorica memoara 'Miss D & Me: Život s nepobjedivom Bette Davis'. Taylor je bio vidno oduševljen pomisli da je komunicirao s Bette Davis koja je preminula 6. listopada 1989., a bila je prva žena predsjednica Američke filmske akademije (AMPAS), prva glumica s 10 nominacija za Oscara i prva žena kojoj je dodijeljena nagrada za životno djelo Američkog filmskog instituta.

'Bette Davis nije jedina slavna koja mi se javila'

- Kad je dobila rak sve se promijenilo. Imala je rak, pa moždani udar no otišla je na kraju veličanstveno. Puno ime joj je Ruth Elizabeth Davis – rekla je Kathryn koji dan danas kroz javne nastupe i knjigu drži žive uspomene na slavnu glumicu. Za Bettedavis.com ispričala je kako su se upoznale kad je njoj bilo tek 23 godine.

Foto: AP

- Bio je lipanj 1979. i upravo sam prestala raditi za iranskog princa Pahlavija. U to vrijeme nije bilo organizacija za osobne asistente. Gospođica Davis tražila je nekoga tko bi putovao i pomagao joj tijekom rada na filmu, koji se snimao u Engleskoj. Gospođica Davis angažirala je gospodina Carlsona koji je imao tvrtku koja je servisirala 'Vipove'. Čuo je za mene, a ostatak priče ispričan je u našoj knjizi 'Miss D & Me'. U početku je bio kao “Boot Camp”. Gospođica D. radila je stvari na svoj način za koje sam mislila da su smiješne i morala sam naučiti kako funkcionirati. S 23 godine i diplomom fakulteta nisam se razlikovala od današnje djece. U toj dobi čovjek misli da može osvojiti svijet. S druge strane, gospođica D je imala 71 godinu i osjećala je da sam nezrela i da moram puno naučiti. “Grubi počeci čine sjajne završetke”, rekla bi. Znala je biti tako duhovita i voljela se šaliti – ispričala je Kathryn.

No Bette Davis, prema tvrdnjama Taylora, samo je jedna po zvijezda koje su mu se javile u seansama, ali je imao i brojne poznate koje su ga molile za pomoć u komunikaciji s preminulima.

Foto: Instagram

Znanstveni skeptici tvrde da je Henry medijska prijevara. Smatraju da se Henry za svoje tvrdnje oslanja na mješavinu tehnika hladnog čitanja i prethodnog znanja o svojim temama ili vrućeg čitanja.

Vršnjaci su ga zlostavljali u školi

S druge strane Taylor Henry priča kako je svoj dar otkrio s 10 godina i da nije znao objasniti što se događa te je mislio da sva djeca imaju takva iskustva. Tijekom odrastanja, kaže, bio je često zlostavljan od strane vršnjaka.

- Biti gej medij nije najpopularnija stvar u školi - rekao je i nasmijao tijekom emisije.

Foto: Instagram

Na jednom javnom nastupu pluća su mu se kolabirala i jedva je preživio.

- Vjerujem da sam ovdje kao spona živim s drugim svijetom, dimenzijom gdje ćemo svi jednom završiti. Mnogi se nisu uspjeli oprostiti od najmilijih koji su tragično preminuli, naglo otišli ili bili ubijeni. Kada shvate da ih negdje ipak čekaju i da će se jednog dana opet sresti i da su sada dobro to im vrati snagu za život. S druge strane mene to jako fizički i psihički iscrpljuje. Imam anksiozne napade i vodim veliku borbu sa zdravljem No to me ne skuplja da i dalje radim za ono što mislim da postoji – ispričao je između ostalog za Netflix.