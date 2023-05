Razmirice utjecale na prinčeve i fizički: Harry i William oćelavili, nikada nisu imali manje kose

Krunidba kralja Charlesa III. (74) prošla je bez većih incidenata, a neki su jedva čekali da je napuste.

Tu, prije svega, mislimo na princa Harryja (38) koji je odmah po završetku povijesne ceremonije sjeo u automobil s velikim osmijehom na licu, te napustio rodnu grudu kako bi otputovao natrag u Ameriku svojoj obitelji. Tamo su ga čekali supruga Meghan Markle (41), kćerkica Lilibet Diana (1) i sin Archie koji je taj dan slavio četvrti rođendan.

Bio je to njegov susret s obitelji nakon što je objavio šokantne memoare 'Rezerva' u kojem je iznio brojne optužbe protiv njenih najistaknutijih članova. Štetu katastrofalnih razmjera u njihovom odnosu prvo je napravio Harryjev i Meghanin intervju kod Oprah gdje su kraljevsku obitelj, između ostalog, optužili za rasizam, a uslijedila je serija na Netflixu. Memoari su došli kao 'šlag na torti' ionako narušenih odnosa.

Charles i William bili su najviše povrijeđeni nakon izlaska memoara, no bjesnile su i njihove supruge, Camilla (75) i Kate (41). Iz tog razloga, Harryja u Londonu prošlog vikenda nitko od njih nije niti pogledao, no kamere su nekoliko puta zabilježile njegov pokušaj 'hvatanja' bratovog pogleda u Westminsterskoj opatiji. Harry je sjedio u trećem, a William u prvom redu, što dovoljno govori.

Nekad vrlo složnoj braći odnos se krenuo urušavati nakon tragične smrti obožavane majke, princeze Diane, a posljednjih mjeseci nemaju nikakav kontakt. Ipak, u spomenutoj knjizi Harry je istaknuo kako se od samog početka osjećao kao manje vrijedan sin. - Divno! Dala si mi nasljednika i rezervu - moj posao je gotov - navodno je rekao 1984. godine Charles Diani kada je rođen Harry. 'Rezerva' kao rezervni sin koji nikada neće sjesti na tron, pa je samim time manje bitan. F

Harry u memoarima naziva Camillu zlikovkom, te je otkrio kako su i on i William molili oca da je ne oženi. Tvrdi i kako je nastojala popraviti svoj imidž preko njega tako što je tabloidima dojavljivala priče o njemu i ostalim članovima obitelji kako bi sebe prikazala u što boljem svjetlu.

U knjizi se spominje i fizički okršaj s Williamom nakon što je budući kralj nazvao Meghan 'bezobraznom, naprasnom i otrovnom'. Kad mu je Harry odgovorio da samo ponavlja ono što pišu mediji, William je navodno nasrnuo na njega i bacio ga na pod.

- Htio je da ga udarim, no nisam htio to raditi svom brat - napisao je Harry, istaknuvši kako se William kasnije vratio i ispričao.

Kad su i Charles i William odbili zaštititi Meghan od rasističkih napada medija zbog kojih je glumica razmišljala o samoubojstvu, Harry je odlučio prestati biti dio obitelji. Tvrdi i kako mu obitelj nije dala vidjeti baku, kraljicu Elizabetu II. prije smrti. Dok je stigao iz SAD-a u Škotsku, ona je već bila mrtva. Da su mu javili na vrijeme kada putuje privatnim zrakoplovom k njoj, Harry bi je stigao vidjeti živu.

Unatoč tome, Harry je istaknuo kako ga veseli imati odnos s obitelji, no nakon izlaska memoara, stvari su krenule samo nizbrdo. Dotad je veći dio javnosti mislio kako još postoje šanse za pomirenje među muškim djelom kraljevske obitelji, no nakon krunidbe je postalo jasno kako će za tako nešto biti potrebno čudo. Od Diane preko Camille do Meghan... Ove su žene iz različitih razloga bile uzrok svađa među ovom trojicom mušketira.

A da su razmirice itekako utjecale na njih, ne samo emotivno, već i fizički, također je dokazala krunidba, jer je svoj trojici jedna stvar bila zajednička - nikada nisu imali manje kose. To se posebno odnosi na Harryja i Williama koji su prilično iznenadili izgledom

