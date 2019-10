Raznježena Kesovija: Nije mala stvar kad o tebi naprave film...

Punu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda Tereza Kesovija (81) dizala je na noge da ju publika pozdravi aplauzom. Otpjevala je samo jednu pjesmu, bila je to promocija dokumentarnog filma o glazbenoj divi 'To sam ja'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pojavio se i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (63) s velikim buketom ruža. Tereza kao da je predosjećala i odmah ga je upitala: 'Nećeš valjda odmah otići?'. No, tek što je to izustila, Bandić, koji nije došao ni na prvi kat velike dvorane Hrvatskog glazbenog zavoda, već samo do predvorja, okrenuo se i otišao.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Pjevačicu to nije pokolebalo, ipak je ovo bio njezin dan.

- Jako sam ushićena jer nije mala stvar kad o tebi naprave film - rekla je emotivna Tereza. Takva je bila i cijela dvorana dok je gledala mjesta gdje je diva provela djetinjstvo, a kasnije i njen put do vrha. Emocije su se miješale, ljudi su se smijali, a u nekim trenucima oči su se caklile od suza.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Hvala vam prijatelji, dajte da mladim ljudima pružimo više ljubavi jer ona sve pokreće - rekla je Tereza i otpjevala Arsenovu pjesmu 'To sam ja'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dokumentarni film o Terezi snimao se tri godine, a te 52 minute života glazbene dive napravio je Miro Branković, a u njemu govore, Miro Ungar, Gabi Novak, neki koji, nažalost, više nisu među nama poput Jakše Fiamenga, Đele Jusića...

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: