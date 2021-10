Iako je sinoć za svoja jela dobila najniže ocjene ovog tjedna, Skradinjanka Katarina Paić (30) je sa svojim manirima, poznavanjem šibenske kuhinje i prezentiranjem jela svoga kraja, pobrala sve simpatije gledatelja.

Po zvanju je diplomirana ekonomistica i menadžerica, a radi kao turistička djelatnica te kao fitness instruktorica u teretani. Na njezinom Instagram profilu prati je 27.000 korisnika, a ona ih savjetuje o kuhanju, prehrani i vježbanju.

- Mislim da me prate zato što često objavljujem to kuhanje, a i atraktivna sam pa sam valjda zanimljiva - izjavila je Katarina za RTL.

- Rodila sam se u Rijeci, ali u Skradinu živim 20-ak godina pa se smatram izvornom Dalmatinkom jer su moji odavde. Menadžerica sam ekonomije i turizma. Odlučila sam to studirati zato što se moji već godinama bave turizmom, imamo kamp, tako da odmalena radim s turistima, upoznata sam s tim i naravno da me to zanimalo - otkrila je.

Katarina je za glavno jelo poslužila Skradinski rižoto, koji se inače kuha po par sati, a za desert tradicionalnu Skradinsku tortu. Gledatelje je ponovno naljutilo ponašanje gostiju.

- Kate ti si pobjednica kod gledatelja. Zanemari njihove ocjene - napisala je gledateljica.