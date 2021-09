Glumica Vesna Ravenščak (46) nedavno se vratila nakon borbe s teškom bolesti na male ekrane. U novoj seriji Nove TV 'Bogu iza nogu' će utjeloviti seosku udovicu oštrog jezika i nastupa, Melitu Blažević.

Vesnu domaća publika pamti po ulogama u popularnim serijama 'Zlatni dvori', 'Larin izbor' i 'Najbolje godine'. Glumila je i u kazalištima te posuđivala glas u crtanim filmovima.

Njezina borba s leukemijom započela je 2013. godine, a Vesna se od tada trudila zadržati pozitivan stav. Bolest je uspjela pobijediti zahvaljujući donaciji koštane srži.

Pobjedu nad zloćudnom bolesti proslavila je tako što se udala za Stjepana Lozića koji je bio njezina najveća podrška. Međutim, ljubav nije opstala te su se glumica i njezin osam godina mlađi suprug rastali, izvještava Večernji list.

- Smatram se sretnicom. Zaista mislim da mi je bolest došla kao neka vrsta blagoslova. Potpuno me resetirala i promijenila postavke. Drukčije gledam na život. Ne držim se grčevito za ljude i odnose, ne vežem se za situacije. Nastojim živjeti i biti sretna, a sve ono što me čini tužnom mičem od sebe. Jasnije mogu sagledati sve što mi se događa u životu. Od posla do intimnih odnosa. Mnogo sam radila na sebi, radim još uvijek.. i sretna sam što sam tu - ispričala je Vesna za Večernji.