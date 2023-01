Rebecca Krajnović na televiziji pleše od 19. godine, a sada će postati mentorica u showu

Uskoro započinje nova sezona 'Plesa sa zvijezdama', gdje će se po prvi put u ulozi mentorice okušati Rebecca Krajnović (28).

Rebecca je i prije sudjelovala u plesnim emisijama na Novoj TV, bila je dio plesne trupe Igora Barberića. Također je u prošloj sezoni bila zamjena Niki Jelić, koja je tada mentorirala Asima Ugljena.

- S Novom TV surađujem od svoje 19. godine, a prvi projekt mi je bio 'Tvoje lice zvuči poznato'. Kada je krenuo 'Ples sa zvijezdama', jako mi se svidjela emisija i uživala sam biti dio plesne trupe. Krenula sam na satove latino američkih plesova, a kako volim izazove, poželjela sam biti i mentorica, tako da me poziv zaista obradovao - rekla je za Dnevnik.hr.

Foto: Instagram/Rebecca Krajnović

- Najviše se veselim vidjeti napredak svoje zvijezde i našim nastupima, a što se tiče plesa, ne strahujem od ničega. Ono što mi je novost je sada davati izjave i intervjue, takvu pozornost nisam do sada imala prilike iskusiti, no nadam se da ću se i na to brzo naviknuti. Moja zvijezda mi donosi doručak kada ja ne stignem tako da sam poprilično zadovoljna. Prioriteti se moraju znati. Šalu na stranu. Imali smo par kraćih treninga, uskoro krećemo i s intenzivnim probama, ali vidim da je radišan, fokusiran, komunikativan te mislim da će nam biti zabavno na probama. Vrlo simpatična osoba i jedva čekam da ga malo bolje upoznate - dodala je Rebecca o svom partneru.

Foto: Instagram/Rebecca Krajnović

Rebecca je u svojoj plesnoj karijeri surađivala s brojnim zvijezdama, uključujući Jelenu Rozgu, Severinu, Lanu Jurčević i brojne druge. Nastupala je i na Eurosongu 2022., kada je plesala uz Miju Dimšić.

Foto: Instagram/Rebecca Krajnović

