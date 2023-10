Rebecca Loos uzvratila je udarac Beckhamovima: 'Za tango treba dvoje, a David treba biti iskren'

Pogledala sam cijelu seriju. Ispala sam loša osoba, ali je potrebno dvoje za tango, rekla je Rebecca Loos (46), bivša pomoćnica i navodna ljubavnica Davida Beckhama u emisiji 'Good Morning Britain'.

Rebecca i David navodno su imali aferu dok je nogometaš igrao u Real Madridu 2003. godine. Serija 'Beckham' po njenom mišljenu izgleda ' jako uvježbano' i 'izokrenuto'.

- Ostavila sam to sve iza sebe i nastavila živjeti svoj život, ali David nije preuzeo odgovornost. Smatram da je poslao poruku da je u redu tako se ponašati i mislim da je to pogrešno. Trebao je biti iskren - rekla je pa dodala:

- Ako pogriješite, ispričajte se i onda nastavite dalje. To učim i svoju djecu.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Gledajući Davida kako u dokumentarcu govorio o tvrdnjama vezanim za njihovu aferu, Rebecca je smatrala da David 'neizravno sugerira' da je ona ta koja je 'natjerala Victoriju da pati'. Navela je da je također 'jako iznenađenja izborom njegovih riječi' kojima je opisivao situaciju.

- Naravno da sam kriva i ja, nikada to nisam porekla, ali je potrebno dvoje za tango - dodala je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Prisjetimo se, David i Victoria u dokumentarcu progovorili su o navodnoj Davidovoj nevjeri.

- Osjećali smo se kao da je svijet protiv nas. Bili smo i jedno protiv drugoga, ako ću biti potpuno iskrena. Sve do Madrida ponekad se činilo da smo mi protiv svih ostalih, imali smo jedno drugo. U Španjolskoj se sve raspalo. I to je tužno. Ne mogu vam ni opisati koliko je bilo teško. I kako je to utjecalo na mene - ispričala je Victoria Beckham ranije.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

