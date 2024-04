Rebel Wilson: 'Član kraljevske obitelji me zvao na orgije, a drogu su dijelili na pladnjevima'

Australijska glumica Rebel Wilson (44) nedavno je objavila svoje memoare 'Rebel Rising', a u njima je otkrila šokantne detalje iz svog života. Ispričala je o tome kako ju je jedan član britanske kraljevske obitelji pozvao na orgije i konzumiranje droge, prenosi Page Six. Nije otkrila o kom je točno riječ, ali je spomenula da je 'petnaesti ili dvadeseti u redu za britansko prijestolje'.

Kako navodi, poziv je dobila 2014. godine, a riječ je o zabavi u južnoj Kaliforniji. Član kraljevske obitelji joj je rekao da traži 'više djevojaka' za zabavu čija je tema bila srednji vijek. Zabava je bila organizirana u kući jednog milijardera u blizini Los Angelesa. 'Kakva savršena prilika za pronaći dečka, pomislila sam', napisala je Rebel.

BFI Fundraising Gala Luminous | Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Opisala je i kako je izgledala zabava. Napisala je da su tamo bili akrobati, muškarci koji su se borili na konjima te bazen pun žena odjevenih u sirene. Također, tvrdi da je vidjela člana kraljevske obitelji u trenutku kad su na pladnjevima dijelili drogu.

- Gledam britanskog kraljevskog plemića kako se koprca uokolo dok neprestano podižem svoje grudi. One su moja najbolja fizička crta - napisala je. Navela je i da su počeli nositi pladnjeve s drogom MDMA. Ona ih je tada pitala za što to služi, na što su joj oni odgovorili: 'Oh, to je za orgije... Orgije inače počinju u ovo vrijeme'.

Odgovor ju je šokirao, a tada je shvatila zašto im je bilo 'potrebno više djevojaka'. Wilson je tada pobjegla sa zabave te nije svjedočila orgijama.