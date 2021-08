Glumica Rebel Wilson (41) u posljednjih godinu dana izgubila je više od 30 kilograma zahvaljujući redovitom vježbanju i raznim promjenama u načinu života.

Na svom Instagram profilu je objavila fotografiju s srpskim tenisačem Novakom Đokovićem (31) i u opisu se prisjetila razdoblja prije gubitka kilograma.

- Znam da obično objavljujem laskave fotografije sebe... ali pronašla sam ovu staru fotku u svojim mailovima i rekla: vau! Sjećam se da je to bilo kad sam bila najnezdravija - imala sam višak kilograma i previše se prepuštala nezdravoj hrani. Hranom sam otupljivala emocije. Moj je otac preminuo od srčanog udara i bilo je to tako tužno doba. Nisam o sebi imala visoko mišljenje i nisam se cijenila koliko sam trebala - započela je komičarka opis fotografije.

- Zanimljivo je da se i dalje smijem i pokušavam biti aktivna - ovo je snimljeno na humanitarnom turniru u tenisu (P.S. Novak Đoković je tako drag momak) - unatoč tolikim bolovima. Sad se osvrćem na tu djevojku i tako sam ponosna na ono što je postala i postigla.

- Samo želim ohrabriti sve one koji se bore s viškom kilograma. Osjećam te. Znam kako je to. Ali nikad nije kasno da se počnete poboljšavati i pokušavate biti najbolja verzija sebe. To nije utrka i nije natjecanje - radi se o tome da poštujete sebe i radite ono što je najbolje za vas. Pa ako ste vani i čitate ovo danas, samo sam htjela reći: nasmiješite se i pokušajte biti aktivni! Volim vas - zaključila je komičarka, koja je na fotki u samo sat vremena skupila više od 130 tisuća kuna.