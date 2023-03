Rebel Wilson o Meghan Markle: 'Nije kul, nema u njoj topline'

Australska glumica i komičarka Rebel Wilson (43) je tijekom gostovanja u emisiji 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' kritizirala bivšu kolegicu Meghan Markle (41) te rekla kako joj nije najbolje sjela.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije bila baš previše kul. Nema u njoj prirodne topline - izjavila je Rebel.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Glumica se prisjetila prvog susreta sa Meghan i princem Harryjem koji se dogodio u Santa Barbari, a s njima je bila i Rebelina majka koja je postavljala Meghan 'bezobrazna' pitanja poput: 'A gdje su vam djeca?'. Tvrdi da je Meghan bila dosta suzdržana, a Harry drag.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL

- Rekla sam joj: 'Mama, ne ispituj takve stvari!' - ispričala je Wilson dodavši kako je možda Meghan bila takva jer je razmišljala: 'Ma, tko su ove dvije naporne osuđenice iz Australije?'. Princa Harryja je pohvalila te rekla da je bio jako ljubazan.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Korisnici društvenih mreža su bili podijeljena mišljenja. Neki smatraju da se Meghan dobro ponašala, dok neki smatraju da je iskazala nepoštovanje prema Rebelinoj majici.

- Pričati o Meghan negativno zato što ne odgovara na bezobrazna pitanja? Rebel Wilson trebala bi imati više materijala od toga. Dosadno - napisao je korisnik na Twitteru.

- Vjerujem Rebel. Ona zna procijeniti ljude. Meghan Markle je narcis. Kada se udala za rezervu za prijestolje počela se ponašati kao da je ona vladarica - glasio je drugi komentar.

Najčitaniji članci