Holivudska glumica Rebel Wilson (41) prošetala se crvenim tepihom u Los Angelesu i izgledom oduševila sve prisutne.

POGLEDAJTE VIDEO

Za svečanu prigodu u L.A.-u Rebel je odjenula crnu svjetlucavu haljini sako-kroja i ponosno pokazala 'novu' liniju.

Podsjetimo, glumica je u posljednjih godinu dana izgubila više od 30 kilograma zahvaljujući redovitom vježbanju i raznim promjenama u načinu života.

Rebel je jednom prilikom otkrila da se na dijetu odlučila zbog toga što su joj doktori rekli da će tako imati veće mogućnosti da ostane trudna.

Iako je u početku bila uvrijeđena što su joj to rekli, njihovi komentari bili su joj motivacija da krene živjeti zdravo.

- Ispočetka nisam to radila zbog sebe već sam mislila na to dijete i njegovu kvalitetu života. To razmišljanje me i pokrenulo - rekla je Wilson.