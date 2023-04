Redatelj Miran Kurspahić o maski patuljka: 'Stvarno je bilo teško nositi 30-ak kila kostima'

Skini masku, skini masku, vikala je u subotu publika 'Masked Singera', a ispod Vrtnog patuljka krio se glumac, glazbenik i redatelj Miran Kurspahić (43). Upravo on je imao fizički najzahtjevniju masku tešku preko 30 kila, a štikle od 15 centimetara isto su bile izazov.

- Sveukupno iskustvo mi je bilo super, ako izuzmemo dio da sam imao vjerojatno fizički najzahtjevniji kostim koji je imao nekih 30-ak kila koji su ležali na ramenima. Taj dio nije čak toliko problematičan koliko to što sam bio u štiklama od 15 centimetara. Nositi svu težinu na tim štiklama je dosta nestabilno uz limitirani vid i čujnost. S te strane je bilo zahtjevno te su me dosta trebali držati za ruku, hodati okolo da se ne raspadnem - rekao nam je Kurspahić.

Skrivati ulogu koju obnaša svake subote kaže nije bilo teško, a dok su najbliži članovi njegove obitelji znali da sudjeluje u emisiji.

- Naprosto ne pričaš o tome pa nije neki problem - rekao je.

Borko i Antonija su prije mislili da se ispod maske Vrtnog patuljka krije glumac Dušan Bućan. No, nakon jučerašnjeg nastupa promijenili su mišljenje. Tako je Borko bio uvjeren da je to Stoka, dok je Antonija bila sigurna da se radi o Mariju Petrekoviću.

- Nisam iznenađen što me detektivi nisu prepoznali, jedino Borko s obzirom na to da smo zajedno radili predstavu. Ja sam režirao "Kralj Ubu" u kazalištu Kerempuh dva mjeseca pa to da mi on nije prepoznao glas već spada u rubriku fascinantnog. No, ipak i znakovi i cijela maska su bili dovoljno dobro izvedeni da se ne primijete tragovi i ne skuži o kome se radi - kaže nam Kurspahić.

Ispadanje iz emisije na kraju bilo je odličnog tajminga otkriva nam s obzirom da iduću subotu ima nastup u Tvornici kulture gdje će predstaviti novi album "Kick it out" svog benda TV EYE. No, u slučaju da je prošao kaže da bi morao trčati s jednog mjesta na drugo.

- Vjerojatno bih morao nabaviti predgrupu – rekao je kroz smijeh Miran. Otkriva nam i koji su mu planovi za budućnost te kako zabava u njegovom životu nikad ne prestaje.

- Trenutno radim na promociji albuma, ali nakon toga vjerojatno neka serija pa nakon nova predstava. Sad sam zaredao dvije predstave pa mi malo treba odmora od kazališta. Onda je taman ovo uletjelo, zabava ne prestaje - zaključuje.

