Redatelj 'Oficira' šokiran smrću Lauševića: 'Ajme, potresen sam. On je bio čudo i jako šarmantan'

Žarko Laušević je hrvatskoj publici najviše poznat po ulozi u filmu 'Oficir s ružom', a za glavnu ulogu je dobio i 1987. godine na Pulskom festivalu dobio nagradu.

Scenarist i redatelj 'Oficira' bio je Dejan Šorak, a on je šokiran smrću Lauša, kako ga zove od milja.

- Ajme, nisam znao. Ajme, ajme, ovo je strašno. Potresen sam - rekao nam je na početku razgovora Šorak.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Za glavnu ulogu u filmu Lauševića se sjetila Branka Turkalj koja ga je gledala u 'Sivim danima'.

- Bila je to jedna beogradska serija. Dogovorili smo se da se nađemo da pročita scenarij i jako mu se svidjelo. To ga je proslavilo za cijeli život. S njim je bilo prekrasno raditi. On je bio jedan tako prekrasna duša. Tako pun osjećaja i razumijevanja. Imao je nevjerojatan talent. Mogao je odglumiti što god je netko pomislio. Bio je divan suradnik i to je bilo potpuno čudo. Osjeti se to u filmu, sve je to o iz njega zračilo - rekao nam hrvatski redatelj i scenarist te nadodao:

- Nije postojala žena koja ga nije voljela. Bio je jako šarmantan i neodoljiv. Nikada se od njega nije mogla čuti jedna jedina ružna riječ ili bilo što. Svi su ga voljeli.

Foto: YouTube/Screenshot

Nakon dodjele nagrade Šorak i Laušević nisu se nikada više vidjeli. Ipak, čuli su se 2006. godine kada je Dejan Šorak s filmom 'Dva igrača s klupe' bio na Tribeca Film Festivalu u New Yorku.

- Jednog dana zazvonio mi je telefon. Čuo sam jedan prekrasan glas koji mi je rekao: 'Lauš ovdje'. Rekao je da mu je drago što se čujemo i da bi me volio vidjeti. Dao sam mu raspored projekcija, ali nismo se uspjeli vidjeti - govori nam Šorak kojega je smrt Žarka jako pogodila.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Žarko Laušević, preminuo je u 63. godini, javlja srpski Blic. Kako navode, vijest o smrti glumca objavila je njegova supruga.

- Obavještavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, poslije kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević - poručila je Anita Laušević te dodala kako će naknadno obavijestiti javnost o datumu i mjestu sahrane.