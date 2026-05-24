Redatelj Ostojić o animiranom hitu godine: 'Kristalni planet čuva nasljeđe Dušana Vukotića'

Jedan od najvećih projekata suvremene hrvatske animacije u kina stiže 20. kolovoza, no “Kristalni planet” već privlači pažnju na filmskim tržištima u Cannesu i Berlinu zahvaljujući spektakularnoj 3D animaciji, snažnoj emotivnoj priči i međunarodnoj produkciji. Režiju potpisuje Arsen Anton Ostojić, kojemu je ovo prvi dugometražni animirani film, nastao prema originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića. Projekt je dovršen gotovo 30 godina nakon prvih verzija scenarija. Upravo Ostojić, kojeg smo uhvatili u Cannesu, otkrio nam je detalje. Nakon filmova poput “Ta divna splitska noć”, “Ničiji sin”, “Halimin put” i “F20”, komentirao je što ga je privuklo animaciji te zašto baš sada.

- Uvijek razmišljam izvan okvira i nastojim ne ponavljati se. Kritičari možda preferiraju određeno ukalupljivanje, ali od mene to neće moći očekivati. Nakon izleta u drugu zemlju (‘Halimin put’) ili drugi žanr (‘F20’) pristupio sam animaciji. Ovo je bio izniman izazov jer nikad nisam napravio niti jednu sekundu animacije, a kamoli skupi i zahtjevni, dugometražni animirani film. Odgovor na ovo ‘zašto baš sada’ je vrlo jednostavan: film se počeo realizirati tek kad sam prikupio sredstva za njegovu realizaciju, a završen je pet i pol godina poslije, nakon što smo ga uspjeli do kraja izanimirati. Nisam mogao potpuno diktirati njegov vremenski slijed realizacije, nego je projekt to određivao. Da se mene pitalo, završio bih to ranije - priča nam Ostojić. Otkrio je i koliki je osjećaj odgovornosti raditi na scenariju koji je ostavio oskarovac Vukotić.

- Ovaj je projekt posvećen Dušanu Vukotiću, čovjeku koji je uz pomoć najbližih suradnika Rudolfa Sremca i Tomislava Simovića ostavio hrvatskoj kulturi jedno od najznačajnijih djela, kratkometražni film ‘Surogat’, možda i jedino djelo novije hrvatske kulture koje opravdano može naći svoje mjesto u nekoj od povijesti svjetske kulture. Trebate znati da ovaj film ne oponaša stil ‘Surogata’ ili Zagrebačke škole crtanog filma i njezine reducirane animacije jer to ne korespondira s današnjom publikom. Na koncu, nisam ni išao za time da išta imitiram ili ponavljam, nego sam htio da humanistička i pozitivna poruka iz Vukotićeva izvornog scenarija dopre do što većeg broja ljudi. Ako sam slučajno uspio u tome, bio bih najsretniji. Iznimno sam ponosan na to ako Vukotićevo ime može nastaviti živjeti među nama preko ovog projekta, a najbolji način kako reagirati na odgovornost pri radu na njegovu scenariju je pokušati napraviti što bolji film - istaknuo je. Vukotić mu je još 90-ih pokazao prve verzije scenarija.

- On mi je dao svoj scenarij na čitanje 1996. ili 1997. Odmah mi se jako dopao jer je bio vrlo human, pozitivan i atraktivan. Čak sam mu pokušao pomoći s nekim kontaktima u Češkoj tad iako je, naravno, to sve bilo malo s moje strane. Bio sam vrlo mlad. Taj trenutak kad sam pomislio da ću možda jednog dana snimiti taj film se zbio 2008. kad je Vukotićeva udovica Melita, Lila Andres Vukotić, prepisala prava na njegov scenarij na mene, uz nadu da ga jednog dana uspijem realizirati. Otad je prošlo 18 godina. Bio je to veliki projekt koji tad, te 2008., nisam znao kako realizirati - iskren je Ostojić.

Radnja filma prati 11-godišnju Reu koja na Kristalnom planetu pronalazi izgubljeno biće Burgija te s prijateljem Edijem pokušava spasiti njega i njegovu vrstu od pohlepnog industrijalca Mordokana. Glasove u engleskoj verziji posuđuju Jeremy Irons, Vanessa Redgrave i Michael York, a hrvatsku sinkronizaciju predvode Goran Navojec i Katja Matković.

- Prije svega do njih je jako teško doći, vjerujem da su prihvatili rad na ovom filmu zbog kvalitete scenarija. S Jeremyjem sam proveo čitav dan u studiju, pa i pauze za cigarete koje je običavao uzeti na ulici ispred studija da se malo odmori. Vrlo je jednostavan čovjek koji je vrhunski obavio posao i dodao nužno potreban karakter liku koji tumači. Tu se jasno vidjelo njegovo veliko iskustvo. Ipak je on jedan od najboljih karakternih glumaca na svijetu. S druge strane, rad s Vanessom Redgrave je bio znatno kraći i zbog broja replika koje je imala. Pokazala je veliku oštroumnost te unatoč njezinoj zreloj dobi nije nijedan trenutak zastala ili pokazala nesigurnost. Bila su to dva različita snimanja, moram priznati - ispričao nam je.

“Kristalni planet” donosi snažnu priču o prijateljstvu, obitelji i očuvanju prirode te se već sad ističe kao jedan od najvažnijih domaćih animiranih filmova godine, o kojem je pisao i čuveni Variety uz ostale svjetske medije.