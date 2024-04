Redatelj Vjekoslav Katušin za 24sata: 'Eric Roberts je kušao sve naše delicije, oduševio se'

Kao mali sam volio gledati filmove i svakoga bih dana posuđivao kasete iz videoteke. Odrastao sam uz filmove Bud Spencera, Bruce Willisa, itd., istraživao sam njihov rad i kroz godine sam učio od najboljih pa mi je snimanje filmova sasvim prirodno postalo velika strast, govori nam redatelj Vjekoslav Katušin, koji s holivudskom ekipom snima film ‘Wrongful Death 2: Bloodlines’ u Osijeku i Baranji. Snimanje drugog nastavka filma započelo je nedavno, a redatelj nam je ispričao zašto je odabrao Osijek, što glumci misle o gradu te o nadolazećim projektima.

Redatelja smo pitali kako se odlučio snimati baš u svom rodnom kraju i što to osobno za njega znači?

- Uvijek dajem isti odgovor – a zašto ne? Mislim da regija oko Osječko-baranjske županije ima mnoštvo senzacionalnih atrakcija i predivnih lokacija na kojima nam mnogi zavide. Ovdje doista možemo snimati filmove bilo kojeg žanra. A svakako ne bježim i od činjenice da vučem korijene iz ovoga kraja te da se svaki put iznova veselim ovdje snimati filmove. Volim ovaj mali komad zemlje u Hrvatskoj. Ovdje sam, između ostalog, da mladima ponudim perspektivu. Želim svojim primjerom pokazati da se želje ostvaruju koliko god bujna naša mašta bila. Osječko-baranjska županija može i hoće jednog dana postati filmska metropola. Resursi postoje, potreban je samo netko tko sve to može i želi pokrenuti. Zato sam ovdje. A moram spomenuti i naše ljubazne, marljive ljude i hranu koja je fenomenalna. Ovdje sam uistinu pronašao svoj unutarnji mir - rekao nam je. Glumačka ekipa je oduševljena ljepotama Slavonije i Baranje.

- Kada smo snimali prvi film, Wrongful Death u Belom Manastiru, glumce sam proveo kroz Baranju, a isprobali smo i sve naše gastronomske delicije s kojima su se oni, malo za reći, također, oduševili. Isto ćemo i ponoviti nakon snimanja nastavka Wrongful Death 2: Bloodlines, veselim se predstaviti im pregršt toga što naša Slavonija i Baranja ima za ponuditi.

- No, prvo se koncentriramo na snimanje, a onda slijedi zabava - kaže Vjekoslav. Kako govori, veliku ulogu u snimanju filma ima sami centar Osijeka, kao i povijesna Tvrđa. Nekoliko scena snimili su u restoranu Merlon u središtu Tvrđe, a ključni dio filma snimit će se i u Belom Manastiru, s obzirom da se radnja prvog filma 'naslanja na drugi'. 'Tu su još i neke druge lokacije koje ne bih otkrivao, ali postoji velika mogućnost da na ulicama grada vidite jednu ili nekoliko holivudskih zvijezda u naredna 3 mjeseca snimanja', dodao je redatelj. Snimanje napreduje, kaže Katušin, mnogo bolje od očekivanog.

- Ekipa je u formi, a glumci su puni energije. Planirani završetak snimanja je krajem lipnja, tako da nam slijedi još puno posla, ali s glumačkim imenima kao što su Eric Roberts, Michael Paré, Bai Ling, Randy Havens, Costas Mandylor, Robert Miano, Massi Furlan, Chris Moss te marljivom ekipom iza kamere, nema dvojbe da će se sve odviti i uspješnije od planiranog - ispričao nam je. Na već nekoliko filmova je surađivao s glumcem Ericom Robertsom, inače bratom slavne glumice Julije Roberts. Uz Erica se u filmu 'Wrongful Death' pojavljuje i Michael Paré, još jedan holivudski velikan poznat po ulogama u filmovima 'Vatrene ulice' i 'Eddie and the Cruisers'.

- Velika je čast i privilegija surađivati s takva dva glumačka veterana. Eric Roberts je uistinu središte Hollywooda. Čovjek je u svojoj karijeri snimio preko 700 filmova i ne postoji redatelj koji nije radio s njim. Uvijek je lijepo doživjeti taj glamur Hollywooda na setu kada nam se Eric i Michael pridruže - govori Katušin. Snimanje prvog dijela filma odvijalo se u Belom Manastiru prošle godine, a tada redatelj i njegova ekipa nisu imali pomoć grada. Ove je godine situacija drugačija.

- Mišljenja su se drastično promijenila u odnosu na prošlu godinu postoji jer smo svi svjesni da je ovaj projekt puno veći od nas samih. Predstavlja Slavoniju i Baranju kao savršenu filmsku kulisu za sve žanrove. Iako je pohvalno što se brojna snimanja odvijaju na obali Lijepe naše, imamo i naš predivan Beli Manastir, Osijek i okolicu. Sve što je potrebno imamo i ovdje u Slavoniji i Baranji i na to trebamo bit ponosni - kaže. Prvi film je osvojio dvadesetak različitih nagrada, a Vjekoslav je 'ponosan i počašćen' što je film prepoznat u svijetu. Kako kaže, uvjeren je da će drugi nastavak filma nadmašiti sva očekivanja.

- Htio bih tu posebno istaknuti tri osvojene nagrade na Vegas Movie awards – za najbolji film, za najbolji scenarij i za najboljeg glumca. Obično je teško napraviti nastavak uspješnog filma. Mnogi čak i bježe od te ideje misleći da nastavak neće biti isto prepoznat od publike, no, scenarij i glumačka postava drugog nastavka Wrongful Death, uvjeren sam, nadmašit će sva očekivanja - rekao nam je. Već dugi niz godina surađuje s holivudskim zvijezdama, a kako kaže, u Hollywoodu su čuli za Hrvatsku te imaju samo riječi hvale za Lijepu našu. ' Uvijek se rado odazovu pozivu i vesele dolasku u Lijepu našu', kaže. Iz Baranje je, osim Katušina, proizašlo još nekoliko slavnih zvijezda, među njima i Aleksandra Prijović. Pitali smo ga što to raste u Baranji da njeni stanovnici nižu takve uspjehe.

- Uspjeh ima pet slova:'učini'! Pobornik sam razmišljanja da ako se dovoljno trudiš i radiš, jednostavno se jednom mora isplatit. Naravno, sreća je također jedan od faktora, ali ako u pozadini toga ne stoje trud i rad, a onda i vjerovanje u ideju, gotovo je nemoguće postići ono što zamisliš. Korak po korak! Bitno je činiti i raditi na svojoj ideji te čvrsto stajati iza nje - govori nam. Osvrnuo se i na fenomen Aleksandre Prijović, koja diljem regije rasprodaje arene. 'Moram priznati da ne pratim glazbenu scenu jer to nije moj posao, ali kolegici želim puno uspjeha', kaže. Otkrio nam je i što je u planu nakon snimanja filma 'Wrongful Death 2: Bloodlines'.

- Trenutačno na stolu imam više od osam scenarija koji čekaju svoj trenutak. Iako ne volim previše govoriti o budućim projektima jer se koncentriram na trenutni, javnost smo već upoznali s nadolazećim projektom ‘Save the last bullet’, u čijem je središtu ratna tematika, odnosno Domovinski rat. Govorimo o projektu koji je najveći u Republici Hrvatskoj što se tiče budžeta jer se takav film kod nas nikad nije snimao. Došao sam do istinitog događaja o kojemu je knjiga napisana, o Amerikancu koji se 1991. borio za Hrvatsku i koji je obučavao našu vojsku. Tu je i Jean-Michel Nicolier koji je s 25 godina poginuo u Vukovaru, a u razgovoru s njegovom majkom, dobio sam i informaciju kako prikazati pad Vukovar s vanjske strane. Dakle, ne hrvatske, već s američke, francuske strane. Scenarij je pročitao i oskarovac, rodom Osječanin, Branko Lustig, koji je rekao da je ovo najbolji scenarij kojega je ikad pročitao pa i to sigurno govori mnogo - ispričao nam je.