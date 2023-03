Redatelj Živković nam govori: 'Nudio sam Miši veliki novac. Nije ga htio, ali film sigurno ide'

Film 'Legenda' će sigurno ići, tu nema spora. Kako je nekad pisalo na početku filmova na VHS kasetama, 'Coming soon'. Dokumentarac je to u dva dijela, od 52 minute o Elvisu Presleyu Balkana, najintrigantniji film o Miši Kovaču. To je bio neviđeni show na ovim prostorima, to se ponoviti neće. Eto, o tome je ovaj moj film, rekao nam je Ivan Živković Žika.