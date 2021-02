U pripremi je nova adaptacija klasičnog romana "Čarobnjak iz Oza", koju će režirati Nicole Kassell. Film će se temeljiti na romanu iz 1900. Lymana Franka Bauma, fantastičnoj priči o djevojčici Dorothy i njezinom kućnom ljubimcu, psiću Totu koje zahvati uragan i odnese ih daleko od rodne kuće u Kansasu u neobičnu Zemlju Oz.

Po istom je predlošku tijekom godina snimljeno više filmova, mjuzikla i TV emisija, a najpoznatija adaptacija je mjuzikl iz 1939. s Judy Garland u glavnoj ulozi, koja je Technicolor podigla na potpuno novu razinu.

Producentska kuća New Line Cinema, podružnica Warner Brosa, obećala je nov pristup omiljenoj priči, uz obećanje da će klasični elementi, poput puta od žute cigle, Dorothynih crvenih cipelica i likova Strašila, Limenog čovjeka, Drvosječe i Lava i ovaj put biti u središtu zbivanja. Spominjući svoju redateljsku ulogu u ovome remakeu, Kassell, koja je nedavno režirala dramu Sky Atlantic, kaže da će i nova verzija filma biti svojevrsna počast klasičnome filmu s Garland.

- Premda je mjuzikl iz 1939. godine dio mojega DNK, osjećam ushićenje i poniznost zbog odgovornosti koju preuzimam ponovno režirajući tu legendarnu priču. Prigoda je ovo za preispitivanje temeljnih životnih tema - potrage za hrabrošću, ljubavlju, mudrošću i domom, koje se čine tako potrebnima u vremenu u kojem živimo. Nestrpljivo iščekujem trenutak kad ću zaplesati zajedno s junacima svojeg djetinjstva dok budemo popločavali novi put od žute cigle - rekla je redateljica.

Posljednju verzija klasika na velike je ekrane godine 2013. postavila kompanija Walt Disney, okupivši brojne poznate glumce - Jamesa Franca, Milu Kunis, Rachel Weisz i Michelle Williams. Film je na kino-blagajnama prošao prilično dobro, no nije se svidio kritičarima. Kassel iza sebe ima dva vrlo dobra filma, 'A Little Bit of Heaven' i 'The Woodsman'.