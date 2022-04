Redateljica 'Murine': Imala sam sedam godina kad sam vidjela kako je čovjek ostao bez glave'

Domaća redateljica Antoneta Alamat Kusijanović (36), dobitnica mnogobrojnih nagrada i redateljica filma 'Murina' ispričala je strahote automobilske nesreće koje se sjeća iz djetinjstva.

- Kotač našeg automobila bio je 10 centimetara od nagazne mine. Drugi auto je eksplodirao, odletio u zrak i pao na naš auto. Vozaču je bila odrubljena glava. Imala sam samo sedam godina i sve sam vidjela - rekla je za britanski The Guardian.

Njezin film 'Murina' pobijedio je u kategoriji najboljeg dugometražnog igranog filma na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu Hamptons u SAD-u, što je njegov najveći uspjeh nakon nagrade za najbolji debitantski film u Cannesu.

'Murina' je film o patrijarhalnoj obitelji koja živi u malom ribarskom mjestu, a Antoneta koja je odrasla u feminističkoj obitelji smatra da je zanimljivo da domaća publika nije ni shvatila da je tema filma upravo mizoginija.

- Nisam znala da se moram zvati feministicom jer je u našoj obitelji postojao samo feministički način života.

Kako kaže, mizoginija nije prisutna zbog mentaliteta i kulture, već je do nasilja.

- Ljudi misle da je to normalno: to je naša vruća mediteranska krv ili bilo što drugo. Nije, to je samo nasilje. Možemo strastveno pjevati i kuhati sjajnu ribu. Takav je mentalitet. Ostalo je nasilje - zaključila je.

Antonetina je obitelj iz Hrvatske izbjegla tijekom rata, a živjeli su u nekoliko Europskih zemalja. Jednom se prilikom vratila u porušen stan, a kaže da ju je rat oblikovao kao osobu.

