Redateljica o filmu 'Mogu li i ja raditi?': Smatram da su osobe s Downovim sindromom otkriće

HRT u nedjelju, 19. ožujka na Prvom programu u terminu od 20:15 sati premijerno prikazuje dokumentarni film Ljiljane Bunjevac Filipović 'Mogu li ja raditi?'

Zanimljivo je da je upravo dokumentarni film HTV-a 'Mogu li i ja raditi?' redateljice Ljiljane Bunjevac Filipović bio ujedno i povod za sazivanje 'Konferencije o zapošljavanju osoba s Down sindromom' koja će se održati na Dan osoba s Down sindromom 21. ožujka u hotelu Westin u Zagrebu. Na konferenciji će sudjelovati ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić te predstavnici brojnih udruga, državnih tijela i agencija te poslodavaca.

Na konferenciji će biti prikazan i spomenuti film, a HRT na ovaj način želi potaknuti svjesnost o Downovom sinromu, kao i potrebu za inkluzijom osoba s Down sindromom u društvo, stoga ovaj film ima širi društveni značaj. Dokumentarni film 'Djeca ljubavi' iste autorice prije deset godina značajno je pripomogao integriranju djece s Down sindromom u vrtiće i škole, a sada se isto događa sa zapošljavanjem takvih osoba.

Da podsjetimo Tonija, Ivan, Marina, Ivica i Mateja mladi su ljudi koji su se rodili sa sindromom Down. Oni su primjer kako ne treba imati predrasuda i kako, uz puno volje, želje, truda i pomoći okoline, mogu uspjeti i ostvariti svoje snove. Mnogi ljudi ne vole svoj posao. Ali Tonija, Ivan, Marina, Ivica i Mateja jedva čekaju da prođe vikend i da mogu u ponedjeljak rano ustati, spremiti se i sami krenuti na posao. Jednostavno, vole raditi, vole svoje kolege na poslu i ništa im nije teško.

- O djeci rođenog sa sindromom Down u našoj se javnosti godinama vrlo malo znalo i govorilo. Kad sam prije petnaest godina upoznala dječaka sa sindromom Down koji je krenuo u prvi razred u redovnu školu, to je za mene bilo otkriće koje je trebalo podijeliti. I tako je nastao prvi film o djeci sa sindromom Down 'Djeca ljubavi'. Često sam poslije razmišljala što se dogodilo sa takvom djecom poslije. Jesu li uspjeli završiti školu,čime se bave, jesu li se možda uspjeli zaposliti? I onda upoznajem mlade ljude sa sindromom Down koji rade. Opet otkriće koje treba podijeliti .Ne samo da su uspješni na poslu,da rade,kako se ono kaže,s guštom, nego su i kolege s posla jako zadovoljni s njima. Kažu,ti su ih mladi ljudi oplemenili. Ima li većeg zadovoljstva nego li raditi u okružju koje te potiče i koje ti potičeš? - rekla je redateljica Ljiljana Bunjevac.

Kakvi su to mladi ljudi od kojih bismo mogli naučiti puno o vrijednosti rada i poštivanju kolega, otkriva ovaj dokumentarni film. Scenarij i režiju potpisuje Ljiljana Bunjevac Filipović, snimatelji su Damjan Petrović, Marko Jerbić, Helena Mahović, a skladatelj Matej Meštrović.

