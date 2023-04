Redateljica Olja Đorđević priča nam o predstavi i redateljskom životu: Puno je teže kad si žena!

Predstava je fizički teška jer zahtjeva brz tempo, a pogotovo za glavne glumce na kojima je sve od trenutka kada dođu na pozornicu pa sve do kraja predstave, priča nam Olivera Olja Đorđević koja potpisuje režiju predstave 'Dva u jedan' koja će se 21. travnja premijerno izvesti u HNK Osijek.

Olja, nam kaže, uvijek se veseli povratku u Osijek.

- Uvijek mi je divno u Osijeku, kao kod kuće sam, a ovo je već treća suradnja. Lijepo smo radili i obično se pokaže kada je lijep proces rada, da se ta emocija prenese i na publiku. Nadam se da će i ovoga puta biti - rekla nam je redateljica s adresom u Subotici.

Posvuda i uvijek velika uspješnica, ma gdje da je igrao, 'Dva u Jedan' je hit vodvilj Raya Cooneyja, majstora komedije zabune, odnosno vodvilja. Radnja se odvija se u jednom hotelu, osamdesetih godina prošlog stoljeća u vrijeme 'Čelične Lady', Margaret Thatcher, a zabuna se zahuktava od trenutka kad jedan od njezinih konzervativaca, odnosno jedan od ministara u njezinoj vladi pomisli da je odlična zamisao dovesti ljubavnicu u hotel u kojem je odsjeo sa svojom zakonitom suprugom. U provedbu ovog, na propast unaprijed osuđenog plana uključuje i svog pomoćnika koji nije dorastao tom super- tajnom zadatku.

Richarda Willeya utjelovio je Ivan Ćaćić, Pamelu Willey igra Ivana Soldo Čabraja, Georgea Pigdena glumit će Miroslav Čabraja i Jennifer Bristow utjelovit će Antonia Mrkonjić.

- To je jedno zabavno popodne koje je pošlo naopako - rekla nam je kroz osmijeh Olja.

Predstava je fizički teška, rekli su glumci ranije, a Miroslav Čabraja čak ju je opisao i kao najtežu predstavu u kojoj je glumio. Redateljica Olivera, slaže se s njima.

- Predstava je fizički teška jer zahtjeva brz tempo, a pogotovo za glavne glumce na kojima je sve od trenutka kada dođu na pozornicu pa sve do kraja predstave. Mislim da bi Čabraja i Čačić sada mogli najbolje pričati o tome i reći nam koliko su 'lakši' od početka proba. Teška je i za koncentraciju glumaca. U vodviljima teško ima mjesta za grešku jer ako ispadnete iz ritma predstava pati. Mislim da je ovo vrhunac glumačke koncentracije i snage u sat i pol vremene - rekla nam je.

Pitali smo redateljicu Olju koliko je ona zahtjevna?

- Volim i uživam u ovom poslu koji radim. Djelujem vam sigurno, rekli ste, a ovo mi je preko 50 premijera predstave, pokušala sam izbrojati, ali nisam uspjela. Vjerojatno sam zahtjevna jer volim da je lijepa atmosfera, ali volim kada se radi - objasnila nam je te dodala da su probe trajale mjesec i pol te nam dodaje da anegdota s proba ima, ali nisu baš pristojne pa ih ne bi htjela prepričavati.

Ova redateljica znala je da se ovim poslom želi baviti već kada je imala 10 godina.

- Znala sam sa deset godina da želim biti redateljica. Moj otac je glumac, a ono što je zanimljivo što je svoju karijeru započeo baš u Osijeku 1966. godine. U arhivi postoje fotografije i program iz vremena kada je on ovdje igrao. Tada nije znao ni da će me imati, a nije mogao ni zamišljati da će imati kćer koja će raditi u istom kazalištu u kojemu je on započeo svoju glumačku karijeru. Provela sam dosta svoga vremena u djetinjstvu u kazalištima i na probama pa sam manje više uvijek znala. Studirala sam u Novom Sadu, a dugi niz godina radim ovaj posao i mislim da je blagoslov kada radim ono što sam i htjela - objasnila nam je.

Živim na kotačima, kaže nam ova redateljica, što je zanimljivo, ali kada imate obitelj je jako zahtjevno. Nadodala je da život žena i muškaraca nije niti malo sličan u redateljskom poslu.

- Puno je teže i zahtjevnije biti žena u redateljskom svijetu. Ako želite obitelj to zahtjeva jako puno organizacije i podršku svih vaših bližnjih. Kada je moj sin bio mali, nisam ga nikada htjela ostavljati s bakom pa sam ga uvijek vodila sa sobom. Kada sam režirala 'Sumnjiva lica' u Osijeku i on je bio sa mnom i živio je tu mjesec i pol dana. Bio je sa mnom i kada sam režirala predstavu u Dubrovniku. Svi su komentirali - Ovo je baš divno! - a nisu znali da se ja uz stepenice u Dubrovniku penjem sa pelenama, nosim njega i sve ostalo. Ženama je puno drugačije, a u većini slučajeva nisu isto plaćene kao muškarci. I dalje je ta borba da uskladite biti majka i biti redateljica - govori nam redateljica Olja te nadodaje da joj je sin velika podrška.

Predstava 'Dva u jedan' u HNK Osijek zaigrat će prvi put 21. travnja, a zatim i 22., 24. i 25. u istom mjesecu.

- Nadam se da će se predstava igrati još dugo. Baš kao i prethodna predstava koju sam radila ovdje. 'Sumnjiva lica' igrana je preko 70 puta - rekla nam je svoje želje redateljica ovog vodvilja.

Pitali smo je i kakve emocije žele prenijeti na publiku koja odluči posjetiti kazalište i pogledati 'Dva u jedan'.

- Uzevši u obzir kakav je svakodnevni život postao poslije korone, ne bih rekla ni pod stresom već da smo svi pomalo poluludi, onda je ovo je prilika za opuštanje. Onda je tih sat i pol vremena u ovom vremenu u kojemu živimo, kada možemo zaboraviti na sve probleme, zaista jedan dar i blagoslov. Nadam se da će ljudi barem kroz tih sat i pol vremena, dok su s nama, zaboraviti na sve probleme - rekla nam je redateljica Olja sa širokim osmijehom za kraj.

