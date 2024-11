Redateljica serije 'Sram': Bilo je krajnje vrijeme da se ozbiljnije posvetimo našim tinejdžerima

Posljednje nedjelje u listopadu na male ekrane je stigao “Sram”, hrvatska verzija norveške tinejdžerske hit-serije “Skam”. Serija je privukla generacije mladih gledatelja, a osvojila je i one starije, kao i kritiku. Prva epizoda na društvenim mrežama ostvarila je 2,5 milijuna pregleda. “Gledala sam svaki remake ‘Skama’, ali hrvatska verzija je najbolja”, “Ovo je predobro”, “Hrvatska napokon ima tinejdžersku seriju” samo su neki od komentara na prve dvije prikazane epizode.

Foto: promo

- Reakcije su iznenađujuće dobre sa svih strana, i od kritike i od ciljane publike, grupe tinejdžera. Nastao je veliki ‘hajp’ na društvenim mrežama i priča se puno o ‘Sramu’. Mislim da to dovoljno govori o tome kako je bilo krajnje vrijeme da se na malo ozbiljniji način posvetimo ovoj generaciji - govori nam redateljica Jelena Gavrilović (34).

Prva sezona ima deset epizoda, a glavni lik je tinejdžerica Eva (Lucija Stanišić), koja se bori s vlastitim samopouzdanjem dok se pokušava uklopiti u novu srednju školu. Također, ima sve manje povjerenja u dečka Jakova, a i sama dolazi u iskušenja. Serija ostavlja dojam da se odvija u realnom vremenu jer je svaka epizoda podijeljena na najmanje pet sekvenci koje su obilježene danom u tjednu i točnom vremenu u kojem se svaka od sekvenci objavljuje na društvenim mrežama. Tako nam je sadržaj epizode kroz objave, poruke, fotografije te kratke isječke prvo dostupan na društvenim mrežama, a tek u nedjelju navečer cijela se epizoda može pogledati na HRT-u.

Foto: promo

- Taj dio je bio najizazovniji jer smo stvarali iluziju da se klipovi događaju u vremenu kad se objavljuju. Kako smo mi seriju snimali na ljeto, morali smo imati zimske kostime i cijeli taj prelazak iz jeseni u zimu. Naši likovi imaju i ‘prave’ profile na Instagramu i TikToku, pa tako ‘imaju život’ jednako kao i njihovi stvarni vršnjaci. Sve to doprinosi stvaranju autentičnosti i poistovjećivanja s likovima - ističe redateljica.

Prema uputama Norvežana, scenarij serije je nastao istraživanjem navika, stavova, emocija, problema i izazova mladih u Hrvatskoj. Redateljica i producenti Bruno Mustić i Ivan Lovreček istraživanje su proveli u pet najvećih hrvatskih gradova.

- Sa psihologinjom Mirandom Novak i scenaristicom Hanom Jušić radili smo opširne intervjue s tinejdžerima. Zanimalo nas je čega se to mladi ljudi plaše, koje su to njihove neke stvari koje su im važne zapravo... Došli smo do neke statistike, a onda smo odabrali školu ‘Vladimir Prelog’ kao glavnu lokaciju za snimanje i tu smo s učenicima radili mnogo detaljnije i temeljitije intervjue, gdje smo dobili mnogo kompleksnije odgovore na intimnija pitanja. Istraživanje je trajalo dvije godine, a razgovori s učenicima srednje škole ‘Vladimir Prelog’ u Zagrebu nisu bili uputa od Norvežana nego odluka tima. Zato što je škola vrlo specifična i napredna, a nas je zanimalo koliko često se učenici različitih smjerova te škole međusobno druže te kako taj sustav funkcionira - rekla je redateljica. Cijelo vrijeme tražili su mlade glumce, koji su trebali biti nepoznati široj javnosti.

Foto: promo

- Kasting je trajao tri mjeseca, a na audiciju se javilo 600 tinejdžera. Glumci ne daju intervjue jer ih želimo zaštititi od toga, a opet želimo zadržati taj misterij vezan uz taj blend fikcije i stvarnosti. Svi naši likovi imaju svoje aktivne profile na društvenim mrežama i to je zapravo ono što je jako zanimljivo i jedinstveno u ovom projektu - dodaje. Redateljici ovo nije prvi put da radi na tinejdžerskoj seriji.

- Rad s mladim glumcima je veliki užitak jer su oni otvoreni i kreativni, a onda je i sam proces inspirativniji - zaključuje Gavrilović.