Reese Witherspoon otkrila je pravo ime, fanovi su šokirani: 'Nisam imala pojma o ovome'

Reese Witherspoon susrela se s Nicole Kidman, a u razgovoru za Vanity Fair otkrila je detalj o svome imenu. Naime, Reese joj nije pravo ime već je to djevojačko prezime njezine majke. Reese je odabrala svoje profesionalno ime kako bi odala čast svojoj majci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Puno ime glumice je Laura Jeanne, a ime pod kojim se proslavila je zapravo spoj prezimena njezinih roditelja.

30th Screen Actors Guild Awards, in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Njezino pravo ime šokiralo je obožavatelji.

- Ajme nisam imala pojma da joj to nije pravo ime - glasio je jedan od komentara.

- Laura? Stvarno? - čudili su se drugi.

Prisjetimo se, prije nešto više od godinu dana, holivudska glumica objavila je da se ona i njezin tadašnji suprug Jim Toth razvode. Zajedno su proveli gotovo 12 godina, a u kolovozu su službeno rastavljeni. Sada se šuška i da glumica ponovno ljubi.

USA - The Last Thing He Told Me Apple+ Series Premiere - Westwood | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net