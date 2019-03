Reevesu iznenada odgodili let, a on nasmijavao ostale putnike

Kanadskom filmskog glumcu Keanuu Reevesu (54) odgodili su let zrakoplovom pa se s ostatkom putnika vozio autobusom. S obzirom na to što Reeves nije jedan od zahtjevnih celebrityja, glumcu vožnja autobusom s ostalim putnicima nije predstavljala nikakav problem, a s nekim od obožavatelja pristao se i fotografirati.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK

Kako prenosi Time, Reeves je putovao iz San Francisca u Los Angeles, ali je došlo do problema pa je njegov zrakoplov morao prisilno sletjeti u Bakersfieldu. Tijekom ukrcavanja u autobus, glumac je na sav glas nasmijavao ostale putnike čitajući 'zanimljive činjenice' o Bakersfieldu, mjestu gdje su on i putnici prisilno sletjeli.

Družio se s njima i, na veliko iznenađenje svih prisutnih, Reeves se ponašao kao 'običan smrtnik'.

Njegova snimka, ali i fotografije s obožavateljima brzo su se proširili društvenim mrežama, a jednostavnost glumca oduševila je njegove obožavatelje.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO