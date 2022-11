Rekorder Čapo je skinuo najviše kila i imao najveći postotak dosad: Izgubio je gotovo 80 kg

U šestoj sezoni 'Života na vagi' pobijedio je Josip Čapo i ostavio sve bez teksta svojom transformacijom. Osim što je pobijedio u ovoj sezoni, Čapo je postigao najbolji rezultat od svih kandidata u proteklih šest sezona showa.

Čapo je Marijani otkrio kako je vani trenirao i jeo te da je doživio ogromnu promjenu, sad mu je sve lakše - raditi, kretati se.

- Kad sam izašao, pojeo sam dva mala komada janjetine i nisam popio nijedan gemišt! - priznao je i dodao da će se počastiti poslije finala.

Josip je na prvom vaganju imao 172 kilograma, a u finalu je vaga pokazivala fantastičnih 93,7 kilograma. To znači da je izgubio 78,3 kilograma, odnosno 45,5 posto tjelesne mase i postavio novi rekord u emisiji.

- Evo, Lara ima toliko kilograma, Laru sam skinuo s leđa - rekao je Josip kad je sišao s vage.

Najbolji rezultat do sada je držao Robert Roko Baković (44), pobjednik četvrte sezone 'Života na vagi'. Roko je u show ušao sa 169,1 kilograma, a do finala je spao na 92,9 kilograma, što znači da je izgubio nevjerojatnih 76,2 kilograma, odnosno 45,1 posto tjelesne mase.

Roka su u show prijavile supruga i njezina sestra, a Roko nam je ranije otkrio kako nikad nije mislio da će sudjelovati u takvoj vrsti natjecanja.

- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - ispričao je tada.

