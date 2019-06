Rekordno su rasprodali Arenu, a pomažu i radnicima Uljanika

Rasprodali su karte za svoje koncerte u Puli u roku nekoliko minuta, a američki rockeri Foo Fighters odrekli su se zatim i prihoda od prodaje postera kako bi pomogli obiteljima radnika iz pulskog Uljanika, piše Croatia Week.

Obožavatelji benda će tako na koncertima, 18. i 19. lipnja u pulskoj Areni, moći kupiti limitirano izdanje postera koji su djelo istarskih umjetnika Aleksandra Žinova i Andreje Rosar, a inspirirani su lokalnim motivima.

In a classy move, profits from the gig posters for @foofighters Croatian dates will benefit the laid-off Pula shipyard employees.



Limited to 300 they are 100 kuna each. pic.twitter.com/bx8gVGipXq