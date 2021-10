Svijet je šokirala vijest da je glumac Alec Baldwin na snimanju filma 'Rust' pucao iz rekvizita, filmskog pištolja te ubio snimateljicu Halynu Hutchins (42) i ranio redatelja Joela Souza (48).

POGLEDAJTE VIDEO:

Hannah Gutierrez Reed, koja je bila zadužena za oružje i rekvizite koje je usmrtilo snimateljicu i ranilo redatelja, prošli mjesec u 'Voices od the West' podcastu izrazila je svoje sumnje oko korištenja pištolja.

- Bila sam jako nervozna, skoro nisam prihvatila posao jer nisam bila sigurna jesam li spremna - rekla je ranije.

Nedavno je radila kao oružar u filmu 'The Old Way' u kojem glumi Nicholas Cage. Posao je označio i njezin prvi rad na filmu kao osobu zaduženu za oružje i rekvizite. Tijekom intervjua, Hannah je rekla da u početku nije bila spremna preuzeti ulogu, ali je sve išlo u njezinu korist tijekom snimanja.

Punjenje rekvizita bio je 'najstrašniji' dio procesa, rekla je Reed te nadodala kako ju je otac naučio kako da to napravi. Njezin otac,Thell Reed, legendarni je oružar u holivudskim krugovima koji ju je od malih nogu učio svom poslu.

Ipak, na setu filma 'Rust' stvari su krenuli po zlu. Policija istražuje Hannah Gutierrez Reed te pomoćnika direktora Davea Hallsa, koji je Baldwinu predao Colt.

Podsjetimo, Anthony Pawluc, tajnik Međunarodnog saveza djelatnika kazališne scene 'Local 44', napisao je da je rekvizit - pištolj koji je koristio Baldwin i kojim je slučajno ubio snimateljicu i ranio redatelja, tijekom snimanja novog filma 'Rust', u sebi imao pravi metak.