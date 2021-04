Renata Šapina, poznata po svojim izjavama da ništa ne radi u životu, u prošloj epizodi showa 'Život je na selu' je završila svoju seosku avanturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznata lica u showu 'Ljubav je na selu'

Farmer Zoran Stričević ju je izbacio iz natjecanja, ali to je bila i njezina želja. Izjavila je kako joj se ne sviđa način ophođenja prema njoj, najviše zbog ranije svađe prilikom sađenja kupusa kad joj je Zoran prigovorio da to pogrešno radi, na što mu je odgovorila da bi mogao imati malo razumijevanja jer to radi prvi put.

Nakon okršaja Renata je izrazila želju da napusti show, što joj je Zoran i omogućio.

Tijekom prikazivanja showa dosta gledatelja se pitalo od čega Brođanka Renata živi, pogotovo nakon početka sezone kad je sama izjavila kako 'ništa ne radi'.

Sad je otkrila RTL.hr-u da je njezin životni stil započeo velikom obiteljskom tragedijom, točnije rekla je da joj je kad je imala samo dvije godine umrla majka, nakon čega je otišla živjeti kod bake.

- Imala sam tetu i tetka koji su živjeli i radili u Njemačkoj. Kad sam imala 11 godina, 1985. godine, oni su dobili na lutriji - ispričala je.

- Osvojili su jackpot u Njemačkoj i odlučili su se vratiti u Slavonski Brod te živjeti sa mnom i bakom - rekla je Renata.

Objasnila je da joj se tad život jako promijenio i da je to razlog zašto je rekla da ne radi.

- Zato sam rekla da ne radim, iako sam i radila. Imala sam dva kafića, jedan u Brodu, a jedan u Trogiru - rekla je Renata.

- Zadnjih 15 godina ne radim - završila je Renata, istaknuvši kako je odlučila objasniti zašto ne radi kako bi prestale glasine o njoj i njezinoj obitelji, koje su ju jako povrijedile.

- Moja obitelj je čitav život uz mene i ne volim kada se ružno govori o njoj - zaključila je.