Renata o drami u 'Braku': 'Neću više o tome. Ispričala sam se Danijeli, ne želim se petljati...'

Posljednja zajednička večera četvrte sezone 'Braka na prvu' počela je u opuštenom tonu, no tenzije između nekih parova poslije izleta u Slavoniju još uvijek su prisutne i zato je večerašnje druženje idealna prilika za isprike, opraštanja i pokoje škakljivo pitanje.

Svi su sjeli za stol i Tiago je održao zdravicu u povodu posljednje večere ove sezone, a Jole nasmijao kandidate izjavom da je izdržao sve, pa i svoju suprugu: "Karmen i ja bismo dulje izdržali pod vodom nego zajedno."

Foto: rtl

Karmen je također bila opuštena i vesela, kao i ostali parovi, no Jole je spomenuo roštilj u Slavonskom Brodu zato što ga je zanimalo što se sve dogodilo jer je morao otići ranije i Renata se samo nevoljko nasmijala.

- Odlučila sam da ne bih pričala o tome jer se ne volim petljati u tuđe stvari i ispričala sam se Danijeli. Nekad i želim dobro i možda nekad shvatim stvari na svoj način, ali mislim da parovi međusobno trebaju rješavati svoje probleme - rekla je, a s tim se složio i Jole.

Alan je na to komentirao Renati da će on na kraju ispasti loš dečko, ali čak mu se to sviđa jer mu se drugi smiju kad kaže da je dobar dečko. Renata ga je savjetovala da se uopće ne zamara time tko će što misliti, nego da bude ono što je, a stručnjaci su rekli: "Opet mu je dala jednu vrstu podrške, možda čak i komplimenta."

Foto: rtl

Zašto će se zapravo Alan ispričavati, kako će stručnjaci zapapriti večeru i koje će sve istine isplivati na površinu - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.