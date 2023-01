Rendeli zabrinula obožavatelje fotkama iz bolnice: 'Nešto ne možeš predvidjeti niti spriječiti'

Nakon što je voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (41) objavila nekoliko fotografija na kojima uživa u druženju s obitelji u Zanzibaru, danas je obavijestila pratitelje na Instagramu da je u bolnici i prima infuziju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nevena se zajedno sa suprugom Makom Vejzovićem otrovala hranom te je zbog toga morala biti u bolnici. Objavila je fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu te prima infuziju, a uz fotku je napisala:

- A sada ovako.

Foto: Instagram

Ubrzo je objavila selfie i obavijestila javnost da nije ništa strašno i da je sve u redu.

Foto: Instagram

- Ljudi sve je ok, malo proljev, malo temperatura, infuzija i kao nova sam. To je sve dio avanture, neke stvari ne možeš predvidjeti niti spriječiti. Važno da su cure ok - napisala je Nevena na fotografiji.

Trenutke s putovanja rado dijeli s pratiteljima, uživala je u ispijanju soka kokosa, a otkrila je da je u Zanzibaru sa suprugom, djecom i dvije bake.

- Ova priča bi se mogla zvati 'kako provesti dan u džungli s troje djece i dvije bake i preživjeti'. Ako ćemo iskreno, Mak i ja smo završili s trovanjem i temperaturom i skoro bez fotoaparata. Djeca su zato oduševljena spice turom i majmunčićem koji nas je skoro pokrao. Njima samo smeta pijesak, u Africi - napisala je Nevena.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Podsjetimo, Nevena je nedavno bila na skijanju u Sloveniji sa suprugom i kćerima Leom, Marom i Vitom.

Najčitaniji članci