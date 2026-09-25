Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, video je hit

Rene Bitorajac našalio se na račun izgleda novog stadiona Maksimir, a njegova je objava vrlo brzo postala hit na internetu. Glumac, koji je i veliki navijač Dinama, objavio je isječak iz serije 'Bitange i princeze' u kojem njegov lik Robi i Kazo, kojeg je glumio Hrvoje Kečkeš, dobivaju zadatak napraviti maketu novog stadiona. Gazda, kojeg je glumio pokojni Predrag Vušović, nije bio oduševljen njihovim projektom te ga žestoko kritizira nazvavši ga 'gov***'.

Bitorajac je scenu prilagodio aktualnoj situaciji s Maksimirom, pa je umjesto originalne makete u scenu ubacio prikaz odabranog projekta za novi stadion.

- Kad smo ovo snimali, stadion Maksimir se tek obnovio. Sad je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi. A tko će ga bolje iskomentirati, pogledajmo u komentarima! Tražimo i ime, napisao je glumac uz objavu i dodao da je njegov prijedlog imena 'Propuh Arena'. Bitorajčevi fanovi oduševljeni su snimkom te je skupila gotovo 19 tisuća lajkova.