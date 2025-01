Renee Zellweger otkrila zašto je šest godina pauzirala glumu...

Holivudska glumica Renée Zellweger (55) priznala je da je zbog vlastitog glasa uzela šestogodišnju pauzu od glume.

- Dosadio mi je. Dok sam radila, mislila sam: 'O moj bože, slušaj se. Jesi li opet tužna, Renée? Ovo je tvoj glas kad si ljuta?' Bilo je to ponavljanje istih emocionalnih iskustava - rekla je nedavno za British Vogue.

Slobodno vrijeme iskoristila je za hobije. Stvarala je glazbu, studirala pravo, izgradila dom, udomila nekoliko pasa...

Foto: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

- I provela sam dosta vremena s obitelji i kumčadi te se vozila diljem zemlje sa psima. Ozdravila sam - objasnila je Zellweger.

Renée i Hugh Grant (64) vraćaju se u četvrtom nastavku filma o Bridget Jones, 'Mad About the Boy', koji stiže u veljači ove godine. No, snimanje u Londonu izazvalo je nezadovoljstvo među poznatim susjedima. Kako je izjavio dobro upućeni izvor za britanske medije, pravila snimanja ne sviđaju se poznatim imenima kao što su Rami Malek i Harry Styles, jer se film snima u blizini njihovih domova.

- Dobivaju poruke od produkcije da ne prekidaju snimanje. To ih izluđuje, kao da su taoci - komentirao je izvor.