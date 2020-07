Vatrogasci nisu imali druk\u010diju potopnu pumpu pa je nakon njih jo\u0161 ostalo vode koju je onda Bitorajac morao sam sanirati.\u00a0

<p>Glumac <strong>Rene Bitorajac</strong> (48) pokazao je poplavu u svom podrumu nakon sinoćnjeg nevremena u Zagrebu. Pozvao je vatrogasce, ali nisu mu uspjeli u potpunosti riješiti problem. Glumac je sve objavio na svom profilu na Facebooku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplave u Zagrebu </strong></p><p>- Neki plivaju na moru, neki po Zagrebu. Da, to su iste one slivne vode koje uredno plaćamo. Još kad shvatiš da vatrogasci koliko god se trudili sa svojim potopnim pumpama ostave 10 cm vode, osjećaj je jedinstven. Ali kad izvučeš pouke možeš dijeliti savjete - rekao je Bitorajac.</p><p>Poručio da je shvatio kako ne treba držati drage stvari u podrumu, kako ne treba glasati za gradonačelnika kojem je kriv Bog i da ljudi trebaju nabaviti potopnu pumpu. U videu je pokazao kako mu sve stvari plivaju u podrumu, ali i zaključio da se 'sranja događaju'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bitorajcu poplavio podrum </strong></p><p>Vatrogasci nisu imali drukčiju potopnu pumpu pa je nakon njih još ostalo vode koju je onda Bitorajac morao sam sanirati. </p><p>U komentarima su mu pratitelji poželjeli da što prije dovede podrum u red, a kad se situacija stiša, da onda napravi predstavu na temu svih nedaća koje su nas ove godine pogodile. </p><p>Osim Renea, problema su imale i pjevačica <strong>Lana Jurčević </strong>(35) te glumci <strong>Bojana Gregorić Vejzović </strong>(48) i <strong>Enes Vejzović</strong> (43). Lana je na Instagramu odmah sinoć pokazala kako joj je kiša napravila štetu na balkonu jer su stolice plutale, a nakon toga je snimila i par kadrova poplavljenih ulica. Uputila se u svoje skladište gdje drži sve kutije i proizvode iz svoje beauty linije.</p><p>Bojana je pak javila kako su joj podrum i tavan poplavljeni i da se njen suprug Enes bori s muljem kako bi sve riješio. Ona je netom prije poplava 'pobjegla' na more s djecom. </p>