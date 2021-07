Jenni Izumi, menadžerica repera Biz Markieja, pravim imenom Marcell Hall, za CNN potvrdila je vijest o njegovoj smrti. Rekla je kako je Markie preminuo u petak, 16. srpnja, ali nije otkrila uzrok smrti.

Biz Markie, koji je preminuo s 57 godina, bio je poznat po pjesmi "Just A Friend" iz 1989. godine te su mu neki zbog njegovih šaljivih stihova u pjesmama nadjenuli nadimak "Klaunski kraljević hip-hopa".

POSLUŠAJTE PJESMU:

Rođen je u New Yorku, a svoju je 35-godišnju karijeru kao reper, producent i DJ započeo kao tinejdžer s beatboxanjem. Krajem 80-ih godina objavio je svoj debitantski album "Goin' Off". Postao je popularan jer je u to vrijeme reperska i hip-hop scena bila puno oštrija od njegovih pjesama pa se isticao.

Jedan ga je kritičar za New York Times prozvao 'ocem lošeg modernog pjevanja', što se može čuti u refrenu pjesme "Just A Friend". Reper je jednom prilikom rekao kako nikad nije bilo predviđeno da on pjeva taj dio pjesme, ali da se drugi nisu pojavili pa je morao.

Osim u glazbenoj industriji, okušao se u filmskoj i tako je glumio sporednu ulogu u hit komediji "Muškarci u crnom 2".

Njegovi obožavatelji i oni koji su znali samo nekoliko njegovih pjesama svoju sućut izražavaju putem Biz Markiejevih društvenih mreža kao i u komentarima njegovih pjesama na YouTubeu.