Reper Kanye West promijenio je ime: 'Od sada me zovite YE'

Američki reper Kanye West (41) više se ne odaziva na puno ime, već samo na zadnja dva slova svog imena. Reper je promijenio svoje ime u 'YE', što mu je dugi niz godina bio nadimak te ga je iskoristio za osmi album koji je izašao u lipnju ove godine, a zove se 'Yandhi'.

Foto: Instagram

- Službeno me svi znaju kao Kanye West. Ja sam YE - objavio je ovu veliku životnu promjenu na svom Twitter profilu u subotu. Otkrio je i da ta dva slova za njega imaju vjerski značaj.

Foto: Instagram

- Vjerujem da je riječ 'ye' najčešće korištena riječ u Bibliji, a u prijevodu to znači 'ti'. Ja sam ti, ja sam mi, to smo mi. Ime Kanye znači 'jedan jedini', a ja sam to pretvorio u samo 'ti', odnosno 'ja' - objasnio je Kanye, odnosno YE, ranije ove godine. Njegova supruga, reality zvijezda Kim Kardashian (37) još nije javno komentirala njegovu transformaciju.

Foto: Instagram

On je jedan od brojnih poznatih rappera koji mijenjaju svoje ime. Sean Combs (50) je bio poznat kao 'Puff Daddy', 'P. Diddy' ili 'Diddy', ali ove godine je najavio moguću promjenu imena u 'Love' ili 'Brother Love'.