Reper Lil Nas X (22) gdje god se pojavi privlači pozornost svojim ekscentičnim odjevnim kombinacijama, a na BET dodjelu nagrada došao je odjeven u dekoltiranu krinolinu.

Na pozornici je izveo svoj posljedni hit 'Montero (Call Me By Your Name)', te nastup završio poljupcem s jednim od plesača, čime je smjesta izazvao brojne burne reakcije.

- S obzirom da ste ovakvi zbog poljupca, sljedeći put ću po*ebati muškarca na pozornici - napisao je kontroverzni reper na Twitteru.

Reakcijama na društvenim mrežama ubrzo se pridružila i Madonna (62), koja je Lil Nasa optužila za kopiranje.

Na svom Instagram storyju spojila je fotografije reperovog poljupca s plesačem i svog poljupca s Britney Spears na MTV-jevoj dodjeli nagrada.

- Ja sam to prva napravila - napisala je pjevačica uz fotku, a Lil Nas X joj zasad nije odgovorio.