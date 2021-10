Reper Snoop Dogg (49) pozvao je princa Harryja (37) i Meghan Markle (40) na večeru za Dan zahvalnosti i obećao da će ih dočekati raskošan stol.

POGLEDAJTE VIDEO: Meghan je u kolovozu napunila 40 godina

Snoop živi blizu članova britanske kraljevska obitelji u Los Angelesu.

- Rekao sam princu Harryju da je pokazao da ima velika mu*a kad nije pozvao Trumpa na svoje vjenčanje. A sada su, ozbiljno to mislim, pokazali još veća mu*a otkako on i Meghan žive život onako kako to oni žele i to ne može biti jednostavna stvar s obzirom na to da ih cijeli svijet osuđuje - rekao je reper pa nastavio:

- Respektiram ih zbog toga što žive na svoj način. Ako žele, mogu doći kod mene na večeru za Dan zahvalnosti, spremit ću nešto posebno. Neka dođu u Snoopovu jazbinu.

Repera je kuhanju naučio poznati kuhar i prijatelj Gordon Ramsay (54).

- Ljudi misle da ja ne znam kuhati. Vidjeli su u showu da mogu. Našao sam se s prijateljem Gordonom i naučio me neke stvari - govori glazbenik.

Dodao je da su mu Harry i William dragi i da ih je kontaktirao čim je saznao da su njegovi fanovi. Od toga dana se, priča Snoop, super slažu.