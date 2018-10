Reper Tupac je živ? 'Castro mu je pomogao da dođe na Kubu...'

Pomogli smo Tupacu da otputuje u tajnosti od Las Vegasa na Barbados, a nakon toga je otišao na Kubu, ispričao je stručnjak za teorije zavjere Michael Nice u videu na YouTubeu. Nice tvrdi kako reper Tupac Shakur nije stradao u pucnjavi nego je prokrijumčaren na Kubu uz pomoć pokojnog predsjednika Fidela Castra.

Stručnjak za teorije zavjere je ranije rekao kako je bio član zaštitarskog tima koji je pomogao Shakuru da ode iz Amerike. Istaknuo je kako je reperov siguran bijeg bio zaslužan kubanski predsjednik koji je preminuo u studenom 2016.

- Imam audio i video dokaz koji potvrđuje da je Fidel Castro sredio da Tupac živi na Kubi. On je odobrio i korištenje drugog tijela umjesto Tupacovog - rekao je Michael. Dodao je su postojali uvjeti za Tupacov bijeg i da se radilo o određenom vremenu u kojem je trebao biti proveden te kako se reper mora ponašati.

Foto: YouTube screenshot

- Zabranjeno mu je da prizna da je bio na Kubi - rekao je Nice. Kaže kako grupa ljudi koja je radila protiv Castra ima dokaze o svemu jer su provalili u telefon pokojnog vođe. Michael je dobio mnoštvo komentara na svoj video u kojem se od njega traži da pokaže dokaze za sve što tvrdi.

- Mislim da zaslužujemo pravu fotografiju koju si nam obećao. Počinjem misliti da je ovo s*anje koje je koma jer sam toliko htio vjerovati u to. No gdje je dokaz da je živ? - istaknuli su Niceovi pratitelji. Michael je ranije rekao kako su on i njegov brat radili u političkoj organizaciji Crne pantere, a to je bio pokret u koji su bili uključeni Tupacovi roditelji Adeni Shakur i Billy Garland tijekom ranih 1990-ih.

Foto: instagram

- Tupac je bio kopilot u avionu kojim je bježao, a s njim sam bio, ja, pilot, moj brat i da člana Crnih pantera - rekao je Nice. Ističe kako reper nije ubijen 13. rujna 1996. nego samo ozlijeđen i kaže kako su se osjećali dobro jer je na sigurnom.

Foto: Twitter/Screenshot

- Bilo je zagrljaja i stisaka ruke jer smo ga konačno odveli na Barbadost. Nakon toga mu je moj brat pomogao da dođe do Kube - ispričao je Michael. Napomenuo je da pokušavaju cenzurirati i često mu miču videe u kojim govori istinu. No policija u Los Angelesu kaže da je Shakur ubjen i da je slučaj još uvijek otvoren.

