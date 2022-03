Reperica Iggy Azalea i Afrojack pojačavaju EXIT festival 2022.

Jedan od najjačih line up-ova u povijesti EXIT festivala upravo je dodatno pojačan! Svoj nastup na Glavnoj pozornici potvrdila je australska reperica Iggy Azalea, jedna od najvećih hip hop zvijezda današnjice, višestruko nagrađivana izvođačica s više od 10 milijardi strimova i čak 70 milijuna prodanih albuma! U srpnju na Petrovaradinsku tvrđavu stižu još dva imena smještena u Top 10 godišnje liste slavnog DJ Mag-a – cijenjeni DJ i producent Afrojack i najveći brazilski superstar Alok, kao i njemački hitmaker ATB!

Svi oni pridružuju se ranije objavljenim velikim imenima, među kojima su neke od najvećih svjetskih zvijezda, kao su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone i mnoga druga. Novo izdanje EXIT festivala, pod sloganom „Zajedno. Zauvijek!“ bit će održano od 7. do 10. srpnja, a uskoro će biti objavljena i nova velika imena mts Dance Arene! Zbog ogromnog interesa aktualne cijene standardnih festivalskih ulaznica bit će na snazi najkasnije do petka, 8. travnja, do kraja dana.

Iggy Azalea, Afrojack & More added | EXIT Festival 2k22:

Nova headlinerica EXIT festivala, multitalentirana reperica Iggy Azalea, u proteklom desetljeću se probila kao jedno od najvažnijih imena globalno najpopularnijeg glazbenog pravca. Iza ove glazbenice na društvenim mrežama stoji više od 35 milijuna ljudi, kao i najveća muzička imena s kojima je surađivala, kao što su Britney Spears, Jennifer Lopez i Ariana Grande. U lipnju 2014. njezini singlovi „Fancy“ i „Problems“ došli su do prva dva mjesta Billboardovih Hot 100, čime je izjednačila rekord koji su držali Beatlesi. Australska reperica je na to odgovorila: „Radije bih bila Rolling Stones“, i pokrenula lavinu nakon koje je, upravo s megahitom „Fancy“, postala ženska hip hop izvođačica s najdužim broj jedan singlom u povijesti, prestigavši dotadašnju lidericu Lil’ Kim.

Ogroman talent mogao se naslutiti singlovima „Pu$$y“ i „My World“, a u sljedećim godinama uslijedila su višestruka glazbena priznanja, među kojima su American, Billboard i MTV glazbene nagrade, kao i People’s Choice i Teen Choice nagrade, uz četiri Grammy nominacije.

S Grammy nagradom iza sebe, na EXIT se vraća Afrojack, utjecajni nizozemski DJ, EDM producent i tekstopisac, koji je proboj na internacionalnu scenu napravio multiplatinastim hitom „Take Over Control“ s Evom Simons. Godinama je jedan od najplaćenijih DJ-eva na svijetu, već desetljeće nezaobilazan na listi najboljih DJ-eva prestižnog DJ Mag-a i dobitnik MTV nagrade. Da je njegova pozicija zaslužena pokazuje beskrajan popis muzičkih imena čije je pjesme stvarao i remiksirao, među kojima su Beyoncé, U2, Pitbull, will.i.am, Sia, Martin Garrix… Sve granice je pomaknula pjesma „Hey Mama“, s Davidom Guettom, Nicki Minaj i Bebe Rexha, koja ima nevjerojatnih 1,5 milijardi pregleda na YouTube! Sredinom 2021. godine objavio je novu pjesmu s Guettom „Hero“, koja je nominirana za Grammy, a prije nekoliko dana je predstavio pjesmu „Trampoline“, ponovo s nezamjenljivim Guettom, ali i s Missy Elliott, BIA i Doechii. Nakon energičnog zajedničkog seta s Quintinom iz 2014. na mts Dance Areni, svoje hitove donosi na Glavnu pozornicu.

Neprikosnoveni brazilski superstar Alok je u ovom trenutku jedan od najistaknutijih aktera na svjetskoj elektronskoj muzičkoj sceni, a svoj stil opisuje kao „Brazilian bass“ i „dance pop“. Dvije godine iza nas iznjedrile su hitove „Don't Cry For Me“ s Jasonom Derulom, „In My Mind“ s Johnom Legendom i „Don't Say Goodbye“ s Tove Lo i Ilkay Sencan, dok je jedna od njegovih najljepših pjesama „Hear Me Now“. Na društvenim mrežama ima više od 40 milijuna pratitelja, što ga čini drugim najpraćenijim DJ-em na svijetu, a ugledni DJ Mag ga je 2021. godine proglasio za četvrtog najboljeg DJ-a na svijetu. Za remiks pjesme „Piece Of Your Heart“ dobio je nagradu 2019. godine na Međunarodnim Dance Music nagradama, a remiksirao je i hitove poput „Living In A Ghost Town“ i „Astronaut in the Ocean“. Jedini je Brazilac koji se našao na listi „Billboard Dance 100“, dok ga je magazin Forbes ocijenio kao jednog od najutjecajnijih mladih umjetnika u Brazilu. Premijerno je nastupio na karnevalu u Sao Paulu 2020. godine, i to pred milijun ljudi!

André Tanneberger poznatiji kao ATB je njemački glazbenik, DJ i producent trance i progressive house žanrova, koji iza sebe ima više od 20 godine izuzetno uspješne karijere. Njegova debitantska pjesma iz 1998. godine, a danas platinasti klasik „9PM (Till I Come)“ obilježila je jednu eru, postala singl broj jedan u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dostigla top liste u Australiji, Danskoj, Grčkoj, Italiji i Norveškoj. Nizali su se hitovi „Hold You“, „You're Not Alone“, „Ecstasy“, „Marrakech“. Od 2003. do danas ATB je svake godine na DJ Mag listi Top 100 DJ-eva. Da pjesma „9PM (Till I Come)“, ATB-ov zaštitni znak, i dalje živi i poslije 24 godine, pokazuje remake koji su napravili Topic i A7S, a Tiësto ga je potom remiksirao. ATB je baš u nedavnom intervjuu rekao da je „njegov cilj da stvara melodije koje će opstati godinama“.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. srpnja 2022. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svoje nastupe su potvrdila neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Brkovi, Paraf, Vizelj, Coach Party, Sana Garić, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a nova imena mts Dance Arene stižu uskoro!

U prodaji su četverodnevne ulaznice po cijeni od 460 kn, uz uštedu od 60%. Njihov kontingent je limitiran i u ponudi će biti najkasnije do petka, 8. travnja, do kraja dana. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. srpnja, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po poklon cijenama, s više od 40% popusta. Cijena regularnih jednodnevnih ulaznica je 235 kn, fan pit ulaznice su dostupne po cijeni od 325 kn, a VIP po cijeni od 805 kn. Ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima i online na stranicama Entrio.hr-a i na stranicama EXIT festivala.

