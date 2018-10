Reperica Nicki Minaj utegnula bujne obline u hrvatski korzet

Hrvatski modni dizajner Juraj Zigman (33) poznat je po suradnji s mnogim svjetskim i regionalnim zvijezdama. Ovoga puta ponovno je obukao repericu Nicki Minaj (35). Korzet koji pjevačica nosi u spotu 'Woman Like Me' Zigman je, kako kaže, napravio specijalno po narudžbi.

Bujna reperica prvi se put 'utegnula' u seksi korzet domaćeg dizanjera u kolovozu na pozornici dodjele MTV nagrada u Los Angelesu.

Nicki je snimila pjesmu s ženskim bendom Little Mix čije su članice također surađivale s Jurajem. Za dodjelu Brit Awardsa, gdje su s pjesmom 'Shout Out To My Ex' osvojile nagradu za najbolji singl, djevojke su htjele da im Zigman dizajnira kostime.

- Cure su znale što žele. Dobio sam samo okvirne zamisli od producenata i stilista, a sve ostalo je moja sloboda u dizajniranju - rekao nam je Zigman koji nije prisustvovao scenskom nastupu benda na dodjeli nagrada.

Riječanin je kreirao odjeću i za pjevačicu Fergie (43), njezine plesače i gostujuću zvijezdu Pablla Vittara (23) na brazilskom festivalu Rock in Rio.

- Prednost ovakvih suradnji je što klijenti žele unikat i kreaciju izrađenu samo za njih, a ja im to pružam - istaknuo je Zigman kojemu je tada inspiracija bila novi album pjevačice 'Double Dutchess'.

Osim svjetskih, 'obukao' je i regionalne zvijezde. Dvije 'rivalke', Severina (46) i Jelena Karleuša (40) nosile su mnogo puta njegove kreacije.

- Taj je čovjek je***o genijalan. Slučajno sam naletjela na njegov rad i oduševila se. Smatram da je on novi John Galliano. Predviđam mu svjetsku slavu. Hrvatska će se s njime ponositi - rekla je svojedobno Karleuša.