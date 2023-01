Repericu Gangsta Boo pronašli mrtvu na Novu godinu, tijekom karijere surađivala s Eminemom

Lola Mitchell, poznatija kao reperica Gangsta Boo koja je bila članica skupine Three 6 Mafia, umrla je u dobi od 43 godine, javljaju strani mediji.

TV postaja Fox 13 iz okolice Memphisa izvijestila je kako je reperica pronađena mrtva u nedjelju popodne, a uzrok njezine smrti još nije poznat. Smrt glazbenice potvrdio je njezin kolega iz diskografske kuće DJ Paul K.O.M., koji je objavio njenu fotografiju.

DJ Paul, koji je zajedno s Juicy J-om osnovao Three 6 Mafia, podijelio je fotografiju Mitchella na društvenim mrežama u nedjelju, u očitoj počasti. "Čovječe, bili smo zajedno prije tri tjedna", napisao je Lil Jon kao odgovor na objavu DJ Paula na Instagramu. “Dobro se odmori quenn.”

Gangsta Boo rođena je u Memphisu, a počela je repati kao tinejdžerica i bila je druga reperica koja se pridružila skupini Three 6 Mafia. Pojavila se na njihovom debitantskom studijskom albumu, Mystic Stylez, do Choices: The Album iz 2001. Kasnih devedesetih počela je graditi solo karijeru, počevši s albumom 'Inquiring Minds' iz 1998., koji je dosegao broj 46 na Billboard 200 i iznjedrio njezin hit "Where Dem Dollas At?"

Osim toga, reperica je surađivala i s rap zvijezdama, uključujući Eminema, Guccija Manea i Gamea.

Prije nego što je napustila Three 6 Mafiju, pojavila se na albumu 'Chyna Doll' Foja Browna iz 1999. i na znamenitom albumu OutKasta iz 2000. 'Stankonia'. S Run the Jewels je 2015. nastupila na festivalu Coachella.

