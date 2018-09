'Reprezentacija je ipak ‘krema’ svih prijenosa i najveći izazov'

Sljedeće četiri godine utakmice hrvatske nogometne reprezentacije gledat ćemo na programu Nove TV. Veliki je to izazov za ekipu iz sporta, a posebno urednicu Anu Mariju Vuković.

- Svakako mi je to najveći izazov u karijeri jer zahtijeva puno organizacije i kreativnosti. Surađivat ćemo s brojnim nogometnim stručnjacima i profesionalcima, ali u našoj sportskoj redakciji i u produkcijskom timu rade iskusni kolege, novinari i urednici, tako da se veselimo novim izazovima - rekla je Vuković.

Priznaje da je bio sjajan osjećaj kad je saznala da imaju prava na prijenose utakmice srebrnih s nedavnog Svjetskog prvenstva u Rusiji. I dosad su radili velike projekte, što će im pomoći i u ovom novom.

- Nova TV već je radila prijenose velikih događanja poput Lige prvaka, Svjetskoga skijaškoga kupa, košarke, rukometnih kvalifikacija i borilačkih sportova, nogometna reprezentacija je ipak nešto posebno, oni su, recimo to tako, ‘krema’ sportskih prijenosa. Velik je to projekt koji zahtijeva puno rada, no entuzijastični smo i zapravo jedva čekamo da sve krene - kaže Vuković.

Nova TV prenosit će utakmice kvalifikacija za UEFA Europsko prvenstvo 2020., kvalifikacije za FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., utakmice UEFA Europskog prvenstva 2020., kao i UEFA Ligu nacija. Sve počinje 6. rujna i prijateljskom utakmicom protiv Portugala.

- Kao što nogometaši maštaju o tome da zaigraju za reprezentaciju, san televizijskih sportskih novinara je prenositi utakmice nogometne reprezentacije. Svi smo vrlo sretni zbog činjenice da ćemo sljedeće četiri godine prenositi utakmice Vatrenih - rekao je jedan od komentatora Željko Vela.

Prije i poslije utakmice bit će studijske emisije uz stručne komentatore te tehnološke novitete. Utakmice će prenositi Vela i Saša Lugonjić, a voditelj u studiju bit će Milan Stjelja. Ana Marija kaže da radi od jutra do mraka, ali sve je uskladila s privatnim životom.

- Puno mi pomaže obitelj, a i kći Hana je već sada velika i prilično samostalna pa je sve lakše. Živim kao i svaka druga zaposlena mama, s možda malo neobičnijim radnim vremenom (smijeh). Inače, Hana ne doživljava moj posao kao nešto posebno, naviknuta je na mamu na televiziji odmalena. Jako voli sport i sama je sportašica što mi je drago, ali za sada ne pokazuje interes za novinarstvom - priča.

U sportu je od četvrte godine, kad se počela baviti plesom, a danas zbog puno obveza najlakše joj je otići u teretanu, gdje redovito vježba s osobnim trenerom. Odmalena je znala i da se želi baviti novinarstvom, a dvoumila se između kulture i sporta.

- Na kraju je ipak prevagnuo sport, što mi je drago. Sve ostalo nisam planirala, uživala sam u poslu, trudila se i učila, sve ostalo se događalo nekako prirodno, bez velikih planova i zamisli - objasnila nam je Vuković.

U 23 godine rada kaže da je ostvarila sve želje u novinarskom poslu.

- Bila sam i komentatorica, i urednica, i novinarka, i radila na raznim projektima, a ovaj zadnji, reprezentacija na Novoj TV, svakako je najzahtjevniji. Drago mi je što kao urednica imam priliku sudjelovati u tako značajnom projektu - kaže.

Sretno zaljubljena

Ana Marija kaže da i na ljubavnom planu stoji odlično te da je u sretnoj vezi nekoliko godina.