Ribafish o gurmanskoj strani Siniše Šveca: Bio je suvlasnik restorana i radio sjajan bolonjez

Bilo je to 1984., tad je to bio još Omladinski radio, kad je nogom u studio, a glasom u eter, stupio Siniša Švec. Kolege, prijatelji, a i slušatelji slažu se kako je to bio početak jedne ere, u kojoj je ovaj legendarni voditelj vladao bez premca. Poslije je to bila glasovita Stojedinica, a zadnjih godina Yammat, kojemu je jedan od osnivača. U utorak je Siniša Švec jednu tešku bitku izgubio, preminuo je nakon borbe s teškom bolešću.

- Švec stoji iza većine jingleova, njegova sjajna produkcija obojila je Yammatov zvuk, njegov bogati glas svojom snagom jeo je eter. Prezirao je formatirane radije, smijao se njihovoj 'feel-good' površnosti, bio uvjeren da se format može raditi i tako da ga nitko ne prepozna - poručili su kolege s Yammata.

Plesao na tankoj granici

Kako je godinama kasnije priznao, nakon što je prvi put osjetio kako je biti u eteru, znao da je da je to za njega. Napustio je tad jako dobro plaćeni posao kako bi za simbolični honorar došao na radio.

“Tvrdio je svojedobno da je radio uvijek ustvari shvaćao kao privilegij da javno kaže ono što misli većina ili većina onih kojima je okružen. Plesao je stalno, i sam je to priznao, na tankoj granici - i dobrog ukusa i politički nekorektnog humora. Znajući pritom da ima i puno onih koji to ne vole."

S Milanom Pehom surađivati je počeo 2000. godine, "dogodila se ljubav - Švec i Peh, Milan Peh, postali su neizbježni duo i tako se, uz nevjerojatnu popularnost (a i to je legenda), rodio Službeni početak vikenda. Sjajni petci su to bili... I taj tandem preživio je i bankrot Stojedinice da bi godinama kasnije bili srce malobrojne ekipe koja je početkom 2015. stvorila Yammat FM", otkrivaju kolege s radija.

Bio je Švec, kažu oni koji su ga dobro poznavali i veliki gurman. Zna to Domagoj Jakopović Ribafish.

- Nije se čulo da radi, on je plivao kroz program, živio je za radio, to je jednostavno bio on. Neki su malo ukočeni, neki su nervozni, ali Švec nije bio ništa od toga. Živio je i volio radio. Bio je on i suvlasnik restorana, a radio je fantastičan bolonjez, famozni, među najboljima u Hrvatskoj je bio sigurno. Pazio ga je, satima ga krčkao. Imali smo dogovor da ga jednom za mene spremi, ali, nažalost, ipak ništa od toga - rekao nam je Ribafish pa dodao:

- Divio sam mu se kao radijskom voditelju, bio jako sretan kad bismo tu i tam nešto pojeli. Bio je gurman i kralj etera.

I s radija su istaknuli tu Švecovu strast: "Volio je kuhati, i jesti naravno. Taj obično nevažan podatak u životopisu, u njegovu je slučaju važna činjenica i znaju to svi za koje je ikad nešto skuhao. Godinama smo zajedno planirali to njegovo umijeće pretvoriti u 'Švecku kuharicu'. A sad ispada da ćemo se morati hraniti sjećanjima. Srećom, dobrim. Sjajnima, dapače".

Glavna i odgovorna urednica Yammata, Silvija Šeparović, rekla je kako znaju što im je na radiju dalje činiti - nastaviti tamo gdje je stao. "Dijelili smo istu viziju sjajnog i pametnog radija i slušajući nas tamo negdje s druge strane sigurna sam da će pažljivo pratiti. I biti zadovoljan", rekla je.

Radio najbolje na svijetu

S Milanom Pehom činio je nenadmašan tandem.

- A onda sam i ja došao na radio i od prvog ozbiljnijeg kontakta kada me pitao “jel’ voliš ti hladne pohance?”, a ja odgovorio da ne znam, jer se ne stignu ohladiti, nekako smo kliknuli… i gotovo 35 godina kasnije, od kojih smo 20-ak provodili često urnebesna jutra petkom u eteru. Izuzetno sam mu zahvalan na svemu što sam od njega, posredno i neposredno, naučio da bih i danas mogao raditi najbolji posao na svijetu. A taj najbolji posao na svijetu on je radio najbolje na svijetu...

