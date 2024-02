Rick i Michonne iz 'The Walking Dead' vraćaju se u novoj seriji

Foto: PROMO

Novi spin-off 'The Ones Who Live' iz serijala ‘The Walking Dead’, koji stiže 25. veljače, pokušat će odgovoriti na pitanje može li njihova ljubav preživjeti u svijetu ‘Živih mrtvaca’

Kopiranje linka Nakon dvaju spin-offova iz serijala “The Walking Dead”, “Dead City” i “Daryl Dixon”, omiljeni ljubavni par iz “Živih mrtvaca” vraća se u trećem nastavku franšize - “The Ones Who Live”. Radnja se nastavlja na događaje iz posljednje epizode finalne, 11. sezone megapopularne serije koja je emitirana u studenom 2022. U novim nastavcima, koji stižu 25. veljače, nastavit će se putovanje i ljubavna priča Ricka Grimesa (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira) koja je naprasno prekinuta u finalu devete sezone kad je Lincoln napustio seriju. Foto: PROMO Teško povrijeđeni Rick posljednji put je viđen kad je odletio helikopterom, a Michonne je napustila seriju sezonu kasnije nakon što je otkrila da je Rick možda još živ. Michonne i Rick su dva lika koje je promijenio svijet... Hoće li uspjeti pronaći jedni druge? Jesu li neprijatelji? Ljubavnici? Žrtve? Pobjednici? Jesu li jedno bez drugog uopće živi - ili će otkriti da su i oni živi mrtvaci, tek ćemo doznati. TV KRITIKA: 'THE WALKING DEAD: DARYL DIXON' Lik Daryla Dixona zaslužio je ovako dobru seriju: Riskantan potez se u potpunosti isplatio - Ovo je ultimativna ljubavna priča, točnije apokalipsa susreće epsku ljubav. Producenti se nisu mogli toliko baviti našom romansom jer je trebalo ispričati mnogo drugih priča, pa je ovo sad prilika da naša ljubav dođe u fokus. Serija će pokušati odgovoriti na pitanje može li naša ljubav pobijediti u svijetu ‘Živih mrtvaca’. I, naravno, jedva čekam ponovno uzeti katanu - rekla je Gurira za Variety, a Rick Grimes je dodao: - Tako sam uzbuđen što se vraćam kao Rick, ponovno ujedinjujem s Michonne i donosim našim vjernim fanovima epsku ljubavnu priču u svijetu ‘Živih mrtvaca’. Prijateljstva koja sam stekao na tom putu su duboka i trajna, tako da je bilo vrijeme da konačno završim priču s Michonne i ostatkom obitelji ‘The Walking Dead’.